в Самаре назначили новых депутатов гордумы

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В самарской городской думе пополнился состав депутатов. Туда включили еще двух парламентариев.

— Одним из них стал Марат Габдрахманов. Раньше он возглавлял различные муниципальные предприятия, занимал должность замглавы Самарского района по вопросам потребительского рынка, товарам и услугам, — рассказали в гордуме о новом депутате.

С 2013 года и по настоящее время Марат Габдрахманов занимает пост вице-президента корпорации «РосРегион Развитие», где курирует инвестиционные проекты, крупные региональные проекты в сфере жилищного строительства, управления коммерческой недвижимостью и ритейла.

В 2020 году Марата Габдрахманова избрали в совет депутатов Самарского района. В этом году его делегировали в гордуму 7-го созыва.

Другой новоизбранный депутат — Анатолий Захаркин. Он начинал свою карьеру в сфере образования, причем с должности рядового учителя истории и обществоведения. Также он занимал должность директора средних образовательных учреждений.

— Работал в Куйбышевском райисполкоме в должности заведующего РОНО, а начиная с 2007 года руководит школой № 74. Анатолий Захаркин на протяжении четырех лет был секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Куйбышевского района, — рассказали в думе.

Анатолий Захаркин был депутатом Куйбышевского районного совета, а в 2020 году он его возглавил. В самарской гордуме депутат будет представлять Куйбышевский же район, пишет 63.ру