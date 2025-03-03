в Самаре назначили новых депутатов гордумы

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области увеличили бюджет на 2025 год
В Самарской области увеличили бюджет на 2025 год
В «Золотой фонд театральных постановок РФ» вошли три самарских спектакля
В «Золотой фонд театральных постановок РФ» вошли три самарских спектакля
В Красноармейском районе ранним утром тушили пожар на 70 кв. метров
В Красноармейском районе ранним утром тушили пожар на 70 кв. метров
Приволжский государственный университет путей сообщения первым в области учтет достижения в Движении Первых при поступлении
Приволжский государственный университет путей сообщения первым в области учтет достижения в Движении Первых при поступлении
Минпромторг готов снизить пошлины на косметику после отмены санкций
Минпромторг готов снизить пошлины на косметику после отмены санкций
В Похвистневском районе горела зерносушилка
В Похвистневском районе горела зерносушилка
В Самаре на Масленицу прошла «Всероссийская ярмарка»
В Самаре на Масленицу прошла «Всероссийская ярмарка»
В Самаре экс-чиновника обвиняют в незаконном распоряжении муниципальным жилфондом
В Самаре экс-чиновника обвиняют в незаконном распоряжении муниципальным жилфондом
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.26
0.56
EUR 91.57
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Рязанова в Самаре проведет к Международному женскому дню
В Самаре сегодня отметят Масленицу
Сотрудники ГАИ Хворостянского района провели со школьниками мероприятие «Безопасные дороги детям»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре назначили новых депутатов гордумы

3 марта 2025 11:01
181
в Самаре назначили новых депутатов гордумы

В самарской городской думе пополнился состав депутатов. Туда включили еще двух парламентариев.

— Одним из них стал Марат Габдрахманов. Раньше он возглавлял различные муниципальные предприятия, занимал должность замглавы Самарского района по вопросам потребительского рынка, товарам и услугам, — рассказали в гордуме о новом депутате.

С 2013 года и по настоящее время Марат Габдрахманов занимает пост вице-президента корпорации «РосРегион Развитие», где курирует инвестиционные проекты, крупные региональные проекты в сфере жилищного строительства, управления коммерческой недвижимостью и ритейла.

В 2020 году Марата Габдрахманова избрали в совет депутатов Самарского района. В этом году его делегировали в гордуму 7-го созыва.

Другой новоизбранный депутат — Анатолий Захаркин. Он начинал свою карьеру в сфере образования, причем с должности рядового учителя истории и обществоведения. Также он занимал должность директора средних образовательных учреждений.

— Работал в Куйбышевском райисполкоме в должности заведующего РОНО, а начиная с 2007 года руководит школой № 74. Анатолий Захаркин на протяжении четырех лет был секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Куйбышевского района, — рассказали в думе.

Анатолий Захаркин был депутатом Куйбышевского районного совета, а в 2020 году он его возглавил. В самарской гордуме депутат будет представлять Куйбышевский же район, пишет 63.ру

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
3 марта 2025  12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
106
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
3 марта 2025  11:22
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
244
В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО
2 марта 2025  21:10
В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО
416
В Самаре отметят Масленицу
2 марта 2025  10:28
В Самаре сегодня отметят Масленицу
562
В Самару привезли еще три новых «Львенка», начинается их обкатка
1 марта 2025  13:12
В Самару привезли еще три новых «Львенка», начинается их обкатка
553
Весь список