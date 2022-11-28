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В Самаре наградили региональных победителей «Диктанта Победы» и призеров конкурса школьных музеев

28 ноября 2022 15:13
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Лауреатов отметил координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Итоги «Диктанта Победы» были подведены в октябре на заседании федерального организационного комитета «Наша Победа». В Самарской области региональными победителями стали 4 человека. Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн сегодня поздравил победителей и вручил благодарственные письма Василию Суржоку, Розе Етривановой, Игорю Ведяеву и Полине Никифоровой.

«Самарская область традиционно показала очень высокие результаты и по количеству площадок и числу участников этой акции. К сожалению, в этом году у нас нет федеральных победителей, но это лишний пример тому, что акция честная и итоги ее подводятся объективно. Но для всех, кто участвует в «Диктанте Победы» очень важно. Задумывая этот конкурс, мы хотели, чтобы у людей возникло желание узнать что-то новое о Великой Отечественной войне. И возникает желание после конкурса пойти в библиотеку, зайти в Интернет, посмотреть какие-то фильмы о войне, прочитать книги, узнать что-то новое. И число людей, которые с каждым годом участвуют в «Диктанте Победы» подтверждает то, что конкурс, ставший уже традиционным, действительно получил такую массовую и всенародную поддержку», —  отметил депутат.

Также поздравили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат». Он проводился среди школьных музеев образовательных организаций в двух номинациях: «Лучший городской школьный музей» и «Лучший сельский школьный музей». На региональном этапе были определены 3 победителя в каждой номинации. Заявки музеев, занявших первое место в каждой номинации, были направлены на федеральный этап конкурса.

Благодарность депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна, а также дипломы и сертификаты конкурса получили коллективы историко – краеведческого музея «Наследие» школы имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы Самарской области; историко-краеведческого музея «Время и судьбы» поселка Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области; музея боевой славы 65‑й стрелковой Новгородской Краснознаменной ордена Суворова дивизии «Образовательный центр «Южный город» поселка Придорожный Волжского района Самарской области; школьного музея Боевой Славы «Герои Отечества» школы №15 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева города Новокуйбышевска; музея истории школы №12 города Самары; музея истории школы № 8 города Новокуйбышевска.

Парламентарий в приветственной речи поблагодарил всех участников конкурса и рассказал, как зародилась его идея.

«Когда мы задумывали этот конкурс, мы хотели, чтобы школьные музеи получили какую-то дополнительную поддержку в своем развитии. Скажу честно, идея этого конкурса родилась у меня здесь, в Самарской области, в Волжском районе, когда я посмотрел замечательный музей, сделанный своими руками. И я понял для себя насколько это важно, когда школьный музей не просто создан для галочки, а действительно музей живущий, наполненный большим количеством материалов, различными исследованиями, которыми занимаются сами школьники. И для меня стало очевидным, что эта работа нуждается в поддержке. «Единая Россия» поддержала мою инициативу и вот уже в 3 раз мы проводим всероссийский конкурс, суть которого в том, чтобы определить лучший музей, а в качестве поощрения — денежные гранты, которые должны пойти именно на развитие музеев», — отметил Александр Хинштейн.

В завершении мероприятия гости посетили экскурсию по экспозиции музейно – выставочного центра «Самара космическая» и сделали общее фото на память, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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