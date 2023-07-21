В Самаре количество заявлений на ипотеку, представленных в электронном виде увеличилось в 2,5 раза

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В январе 2023 года в самарский Росреестр было представлено 1253 обращения на регистрацию ипотеки в электронном виде, а уже в июне таких обращений поступило 2883.

В 2,5 раза увеличилась электронная подача документов на регистрацию ипотеки. Кредитные организации активно используют возможность регистрации с помощью он-лайн сервисов. Управление Росреестра по Самарской области оказывает консультационную и методическую помощь.

«Цифровизация процесса государственной регистрации ипотеки стала реальностью, и она оправдывает ожидания участников гражданских правоотношений: быстро, удобно, без лишних затрат и документов. Открыта возможность продажи или покупки жилья в любой точке страны удаленно. Уведомления на каждом этапе прохождения процедуры регистрации. Полная прозрачность и защита прав граждан.» - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области