В Самаре губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал благоустроенный парк «Молодежный» и передал бойцам СВО партию спецтехники

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В среду, 6 сентября губернатор Дмитрий Азаров побывал в парке «Молодежный» в Самаре, где недавно завершился второй этап благоустройства. Вместе с председателем комитета Государственной Думы РФ по промышленности, первым вице-президентом Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым и депутатом Государственной Думы Леонидом Симановским глава региона оценил результат проведенных работ.

Преображение парка стало возможным благодаря активности жителей и реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В 2021 и 2022 году в голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства парк занял первое место, в 2023 году - третье место. За обновление парка ежегодно голосовало более 25 тыс. человек.

В прошлом году было выполнено благоустройство со стороны ул. Ново-Вокзальной до озера: восстановлены пешеходные дорожки, сделана парковка, зоны отдыха, теннисная площадка, детские зоны, наружное освещение, озеленение. В этом году восстановили озеро с фонтаном, благоустроили прилегающую территорию, установили камеры наблюдения, обустроили газоны с автополивом, цветники, скамейки, освещение.

Обновленный парк уже стал местом притяжения горожан, здесь проводят досуг жители разного возраста: много родителей с детьми, пенсионеров. Губернатор пообщался с жителями, поинтересовался их впечатлением от пребывания в парке. «Красота! Живем тут рядом, гулять здесь будем, - с удовольствием поделились отдыхающие в парке пенсионерки. - Мы контролировали, как здесь работы двигались. Молодцы, спасибо за парк».

«По поводу фонтана и озера было много размышлений, что там сделать, но договорились сделать так, как люди хотели», - отметил глава региона.

В рамках третьего этапа планируется благоустроить входную зону с ул. Воронежской, спортивную зону со стороны Ставропольской, и экозоны со стороны Ново-Вокзальной и Ставропольской.

Архитектор Адель Иваева рассказала главе региона, как будет выглядеть запланированная спортивная зона. Предусмотрена в том числе площадка для памп-трека, полноразмерные площадки для стритбола, раздевалки. Стены площадок планируется украсить граффити.

Парк «Молодежный» - это архитектурный ансамбль с озером, спортивной зоной, экозоной, соединенный с Парком им. 50-летия Октября (Парк Металлургов) Аллеей трудовой славы, где установлен памятник трудовому и боевому подвигу жителей Куйбышева в Великой Отечественной войне - Триумфальная арка Победы.

Сегодня в этом знаковом месте состоялась передача специального оборудования для членов казачьего добровольческого отряда «Ермак» - участников СВО. Очередная партия была укомплектована с учетом их пожеланий – самое необходимое для выполнения боевых задач. В передаче техники приняли участие председатель комитета Государственной Думы РФ по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев и губернатор Дмитрий Азаров.

«Отряд был сформирован в мае прошлого года, с тех пор успешно выполняет боевые задачи СВО. Большинство членов отряда – это жители Самарской области. Мы очень благодарны Дмитрию Игоревичу, депутатскому корпусу за то, что не оставляют вниманием добровольцев СВО», - отметил атаман Волжского войскового казачьего общества, казачий полковник Юрий Иванов.

В составе этой партии 35 квадрокоптеров трех видов. Одни используются перед выдвижением разведгруппы, позволяют более точно провести разведывательные действия и тем самым сохранить жизни бойцов. «Мы видели их в деле», - отметил губернатор. Вторые более мощные, предназначены для разведки и в ночное время. Третьи – тактические грузовые квадрокоптеры, где можно использовать подвесные системы. Эти коптеры всепогодные, могут работать на большой высоте до 5 часов. Было отмечено, что в Самарском университете ведется доработка модели, чтобы увеличить ее дальность и время работы.

Также переданы 100 военных тактических аптечек. Их состав также скорректирован с учетом пожеланий бойцов. «Жизнь научила – и специальность», - отметили они.

Как пояснил заместитель войскового атамана, заместитель походного атамана Волжского войска Константин Давитьян, если ранее по просьбам бойцов привозили отдельно составляющие, которые непросто достать, то эта аптечка уже полностью укомплектована, готова к тому, чтобы ее взять в бой, и боец может оказать помощь не только себе, но и товарищу.

«Это заранее с нами все оговаривалось, - отметил Константин Давитьян. – Дмитрий Игоревич конкретно знает наши нужны, часто бывает в нашем подразделении за линией фронта, все видел, общался с нашими бойцами. Звучали вопросы и просьбы, чтобы нам помочь именно таким оборудованием. В боевых условиях оно живет максимум неделю. Для нас это очень важно. Мы получили это дорогое – не в смысле финансово, а именно для нас дорогое оборудование, потому что оно первое спасет жизнь бойца при выполнении поставленных задач».

«Очень надеемся, что за каждым аппаратом будет стоять сбереженная жизнь и здоровье», - подчеркнул Владимир Гутенев. Он отметил, что работа по поддержке военнослужащих будет продолжаться. В рамках своей рабочей поездки в Самарскую область он также планирует посетить региональный филиал фонда «Защитники Отечества». «Хотим еще раз посмотреть, как передовой опыт Самарской области можно тиражировать. Спасибо вам, вашей команде», - обратился он к губернатору.

Как сообщил Дмитрий Азаров, подготовка казачьих отрядов ведется в Самарской области на системной основе, созданы специальные классы по подготовке к работе с БПЛА. Инструкторы также будут готовить операторов и к работе с переданными сегодня квадрокоптерами. Непосредственно на фронт оборудование планируется доставить в конце сентября.

Фото: Андрей Савельев