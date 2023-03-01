В Самаре 1,5 тысячи людей написали Диктант ЖКХ

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Правовой ликбез - за полчаса. Всероссийский «Диктант ЖКХ» в регионе проходит при поддержке партии «Единая Россия». Это тест для всех желающих в любом удобном для каждого формате. Первые онлайн-диктанты состоялись ещё в феврале. 1 марта по всей стране стартовала серия очных диктантов.

В Самарском регионе проверить свои знания решили члены ТОСов, председатели МКД, активные жители, студенты и школьники. Главными площадками для тестирования диктанта стали исполнительный комитет регионального отделения партии «Единая Россия» и классы квалификационного центра ЖКХ и энергетики.

«Активность жителей в вопросе правового просвещения и желании разбираться досконально в управлении многоквартирными домами в Самарском регионе только растёт. Если в 2013 году процент жителей, готовых вникать в сложные процессы ЖКХ, составлял не больше 5, то сегодня это цифра увеличилась до 15 процентов, а по отдельным муниципальным образованиям она стала ещё выше», — отметил член общественного совета партийного проекта «Школа грамотного потребителя», руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Виктор Часовских, .

30 вопросов, на каждый - 1 минута. По итогам успешно пройденного тестирования (не менее 25 правильных ответов из 30) участник получает электронный сертификат, но сами участники говорят, что знания важнее документа. Самарский школьник Дмитрий проходит тест с прицелом на будущее, чтобы, став собственником, знать и свои права, и обязанности: « Я пока живу с родителями, но настанет время и, конечно, мне самому придется отвечать за коммунальные платежи и ориентироваться в самых разных вопросах, связанных с жильём. Диктант сложный, но интересный. Хочу в этой теме основательно разобраться».

Координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Виктория Каткова, руководитель Госжилинспекции Самарской области, считает, что молодым особенно важно повышать свою правовую грамотность.

«Участие в диктанте —это не только проверка знаний, но и возможность узнать много нового, без чего невозможно свободно ориентироваться в своих правах как собственника жилья», — уверена главный жилищный инспектор региона.

В рамках акции прошла правовой ликбез вместе с жителями и представителями ТОСа управляющий микрорайоном из Ленинского района Самары Елена Постникова: «Написала диктант и сразу вижу, в чем мои пробелы. Нормативы и рекомендации в сфере ЖКХ меняются постоянно и поэтому очень важно быть в курсе всех последних нововведений. Важно разбираться самой, надо уметь грамотно и доходчиво разъяснить жителям их права и обязанности: как вести себя, если возникает конфликтная ситуация, к примеру, с управляющей компанией, как отстоять свои права».

Сегодня «Диктант ЖКХ» написали более 1, 5 тысячи жителей региона. Акция продлится до 14 апреля. Все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на портале «Школа ЖКХ» (https://life.er.ru.). Оно состоит из вопросов по управлению многоквартирным домом, предоставлению услуг ЖКХ, защите прав потребителей в этой сфере.

Напомним, «Диктант ЖКХ» – часть большой работы по правовому просвещению собственников жилья, по поддержке активных жителей, повышению качества работы сотрудников жилищно-коммунальной сферы, которую ведёт партия «Единая Россия» в рамках проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"