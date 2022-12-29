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В России вводится запрет на работу в такси при наличии нескольких неоплаченных штрафов

29 декабря 2022 21:54
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Среди других ограничений - отсутствие аттестации на знание расположения и путей подъезда к памятникам истории и культуры, зданиям госорганов, медицинским, спортивным, транспортным и другим объектам.

Президент РФ Владимир Путин утвердил дополнительные требования для работы в такси. Эти нормы содержатся в подписанном главой государства законе, регулирующем такие перевозки, передает ТАСС.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, водитель не будет иметь права управлять такси, если у него более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также если он был повторно в течение одного года лишен водительских прав или получил административный арест за нарушение ПДД.

Среди других ограничений - отсутствие аттестации на знание расположения и путей подъезда к памятникам истории и культуры, зданиям госорганов, медицинским, спортивным, транспортным и другим объектам, а также на знание действий в случае ЧС, если данная аттестация будет установлена законодательством того или иного региона.

Кроме того, в законе подтверждается запрет на работу в такси судимым за насильственные преступления (данное ограничение для водителей такси и автобусов было введено еще законом, принятым в июне текущего года и вступающим в силу с марта 2023 года).

Водитель должен заключить трудовой договор с перевозчиком. Таксистом может работать индивидуальный предприниматель, которому предоставлено разрешение и который осуществляет перевозки легковым такси самостоятельно, а также самозанятый гражданин, если у него есть разрешение и договор с агрегатором такси.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года (часть его положений, не касающихся водителей, - с 1 сентября 2025 года). 

 

Фото:    Сергей Фадеичев/ ТАСС

 

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