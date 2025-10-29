в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки

219

27 октября на оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил ряд персональных решений в рамках кадровой ротации, пишет Самара-МК.

Владимир Чихирев, ранее возглавлявший городской округ Отрадный, перешёл на работу в региональное правительство и назначен помощником губернатора.

Его основная задача — курировать развитие Кинельского района и городского округа Кинель. Временно исполнять обязанности главы Отрадного будет Георгий Выводцев, до этого руководивший администрацией Куйбышевского района Самары.

Ильдар Галиев, занимавший должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия и возглавлявший департамент растениеводства, механизации и мелиорации, также получил новое назначение — он станет помощником губернатора по вопросам развития Сызранского района и городского округа Сызрань.

До работы в министерстве Галиев руководил ГБУ ДПО «Самара — АРИС».

Кроме того, вице-губернатор Вячеслав Романов назначен куратором городского округа Самара.

Ему 50 лет, он родом из Тульской области, имеет юридическое образование и степень кандидата наук.

Свою карьеру начал в правоохранительных органах, где проработал почти два десятилетия — с 1992 по 2011 год. В 2011–2013 годах занимал руководящие посты в тульском областном департаменте имущественных и земельных отношений, после чего перешёл к работе в органах государственной власти на более высоком уровне.