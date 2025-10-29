Я нашел ошибку
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
По данному факту проводится проверка.
В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 30 октября местами в Самарской области ожидается туман
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки

29 октября 2025 12:25
219
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки

27 октября на оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил ряд персональных решений в рамках кадровой ротации, пишет Самара-МК.

Владимир Чихирев, ранее возглавлявший городской округ Отрадный, перешёл на работу в региональное правительство и назначен помощником губернатора.

Его основная задача — курировать развитие Кинельского района и городского округа Кинель. Временно исполнять обязанности главы Отрадного будет Георгий Выводцев, до этого руководивший администрацией Куйбышевского района Самары.

Ильдар Галиев, занимавший должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия и возглавлявший департамент растениеводства, механизации и мелиорации, также получил новое назначение — он станет помощником губернатора по вопросам развития Сызранского района и городского округа Сызрань.

До работы в министерстве Галиев руководил ГБУ ДПО «Самара — АРИС».

Кроме того, вице-губернатор Вячеслав Романов назначен куратором городского округа Самара.

Ему 50 лет, он родом из Тульской области, имеет юридическое образование и степень кандидата наук.

Свою карьеру начал в правоохранительных органах, где проработал почти два десятилетия — с 1992 по 2011 год. В 2011–2013 годах занимал руководящие посты в тульском областном департаменте имущественных и земельных отношений, после чего перешёл к работе в органах государственной власти на более высоком уровне.

