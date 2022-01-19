В Правительстве Самарской области обсудили проект развития Загородного парка

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В этом году в Самаре планируют приступить к реконструкции Загородного парка. Основные идеи проекта реновации знакового для города места отдыха обсудили на совещании, которое провел 18 января 2022 года первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был проведен конкурс на проектирование и всенародное обсуждение проекта реконструкции парка. Проектировщики предложили свыше 80 концепций, жители региона подали десятки предложений и замечаний. Лучшие идеи легли в основу проекта будущего обновленного Загородного парка.

В соответствии с пожеланиями самарцев, планируется сохранить «лесной» характер места отдыха: зеленые насаждения обследуют экологи, в ходе реконструкции будут сохранены растущие в парке деревья и высажены новые. Останется прежним привычное самарцам разделение на «шумные» развлекательные и тихие прогулочные зоны.

Вместе с тем любимое место отдыха самарцев ждут большие перемены: в парке будет выполнен большой объем работ по благоустройству: строительство дорожек, мощение, освещение, реконструкция инженерных сетей. Кроме того, появятся новые объекты, которые сделают посещение парка еще более комфортным и запоминающимся для детей и взрослых.

Изменения начнутся прямо с зоны входа: неподалеку расположится стационарный пункт проката спортивного снаряжения, фонтан, малая сцена. Появится второй выезд с парковки.

Далее планируют разместить спортивную зону: Тарзанию, дорожки для скейтбордов и скалодром. Следом расположится большая территория для прогулок – «тихая» экозона, где планируют высадить дополнительные деревья, расширить дорожки без ущерба зеленым насаждениям.

Неподалеку от конного манежа планируют разместить фуд-зону с гастрономической ярмаркой и зону развлечений с аттракционами, фонтан и амфитеатр. Это участок станет условным центром парка. Рядом находится живописный склон, с которого открывается красивый вид на Волгу. Раньше здесь располагались небольшая горнолыжная трасса и подъемник.

По оценке проектировщиков, участок слишком маленький и опасный для полноценной горнолыжной трассы, а вот организовать здесь катание на санках и «ватрушках» вполне возможно. Решено также вновь построить здесь подъемник и «продлить» его маршрут до входной зоны.

Здесь также планируется расположить несколько смотровых площадок. А памятник культурного наследия, известный как дача Сипиной, намерены восстановить и разместить там кафе с летней верандой. Кроме того, предусмотрено строительство панорамного лифта, который с комфортом доставит на пляж маломобильных граждан.

Работы на объекте начнутся осенью текущего года.

«Необходимо срочно завершить проектирование объекта, провести конкурс на определение подрядчика и приступить к реконструкции. Провести все работы необходимо в кратчайшие сроки», - поставил задачу региональному министерству строительства Виктор Кудряшов.