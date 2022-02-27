В Минобороны сообщили о погибших в ходе специальной военной операции

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Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили более тысячи объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1 067 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал он.

Как уточнил Конашенков, уничтожены 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций. "Только сегодня уничтожены семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито 3 ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" в пригородах Чернигова", - отметил генерал.

В Минобороны РФ сообщили о немногих захваченных в плен российских военных. "Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную", - заявил Конашенков.

Конашенков также заявил, что потери ВС России многократно меньше числа уничтоженных националистов. "Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", - сказал он.

По его словам, руководители киевского режима неминуемо понесут суровую ответственность. "Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность", - сказал он.

Также Конашенков сообщил, что группировка войск ЛНР успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 км. "Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 км. Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений, продвинулись еще на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово", - сказал он.

По его словам, российские ВС с начала специальной военной операции, начавшейся 24 февраля, поразили 1 067 объектов военной инфраструктуры Украины.

Фото: соцсети