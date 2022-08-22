В каких странах работают карты «Мир» в 2022 году

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Платежная система «Мир» сегодня активно используется в России и принимается в других странах, сообщает iphones.ru.

После ухода Mastercard и Visa, вопрос о доступности «Мир» в других странах стал особенно актуальным.

Официально карты «Мир» принимаются в 11 странах.

Снимать деньги с карт «Мир» и расплачиваться ими можно в следующих странах:

Турция: через терминалы и банкоматы Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank

Вьетнам: в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банк VRB)

Армения: через устройства банков-участников платежной системы ArCa

Узбекистан: через устройства банков-участников платежной системы UZCARD

Белоруссия: через терминалы и банкоматы ВТБ Беларусь и устройства платежной системы БЕЛКАРТ

Казахстан: через терминалы и банкоматы ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банка Центр-Кредит

Киргизия: через устройства банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ

Таджикистан: через устройства банков-участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити)

Южная Корея принимает карты «Мир» только для оплаты через терминалы платежной системы BC Card

Абхазия: через устройства банков-участников платежной системы АПРА

В Южной Осетии нельзя расплачиваться картами «Мир», зато можно снимать наличные через банкоматы Национального банка Республики Южная Осетия.

Карты «Мир» работают в ЛНР и ДНР. Снимать деньги можно в банкоматах и отделениях российского банка ПСБ. Оплачивать покупки можно во всех крупных торговых сетях. При этом на сайте платежной системы нет информации о работе «Мир» в ДНР и ЛНР.

Фото: iphones.ru