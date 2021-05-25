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Средства на такие выплаты можно получить из доходов от продажи углеводородов.
В Госдуму внесут законопроект о базовом доходе -  ежемесячной безусловной выплате всем россиянам
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В Госдуму внесут законопроект о базовом доходе -  ежемесячной безусловной выплате всем россиянам

25 мая 2021 22:42
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Средства на такие выплаты можно получить из доходов от продажи углеводородов.

Фракция "Справедливая Россия" летом внесет в Госдуму законопроект о ежемесячной безусловной выплате всем россиянам. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Принято решение, что мы выходим на закрытие сессии где-то 18 июля, в этой связи внесем [законопроект] этим летом, но рассматривать его будут уже депутаты Госдумы восьмого созыва", - сказал Миронов. "Если мы добьемся принятия положения о справедливом базовом доходе, то, действительно, это будет важнейшим шагом по ликвидации бедности в нашей стране", - добавил он.

"Сейчас в России действует Фонд национального благосостояния, куда идут все сверхдоходы от продажи наших углеводородов и лежат там мертвым грузом. На сегодняшний день это 13,5 трлн рублей... если 90% направлять как раз в Фонд национального народосбережения, то оттуда и будет финансироваться тот самый справедливый базовый доход", - пояснил Миронов. 

"Мы уверены, что идея такого дохода правильная, экономически, политически и социально она абсолютно рассчитана и просчитана. Дело только за политической волей у той политической силы, которая сможет провести закон в Госдуме восьмого созыва", - подчеркнул Миронов.

Он отметил, что в том числе с этой инициативой партия пойдет на выборы в Госдуму в сентябре. Справороссы предлагают начинать эти выплаты с наименее защищенных слоев населения и постепенно двигаться в сторону выплаты каждому россиянину. Речь идет о ежемесячной сумме примерно 10 тыс. рублей, которая может закрыть базовые потребности человека.

 

Фото:   pixabay

Теги: законопроект базовый доход

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