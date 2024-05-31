В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекторы работают на месте ДТП в Большеглушицком районе, где пострадали несовершеннолетние
Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.
Жители Новокуйбышевска проходят обследования на новом эндоскопическом оборудовании
На данный момент в Самарском филиале «Т Плюс» трудится 125 представителей этой востребованной профессии.
«Т Плюс» поздравил сварщиков с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области.
Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
Отчет может быть представлен в электронной форме.
УФНС СО: представить отчет по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам физлицам необходимо до 3 июня
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
На тему: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
Сегодня состоялась коллегия министерства здравоохранения Самарской области
Среди участников 2009–2011 годов рождения.
В Тольятти прошел всероссийский турнир "Юные мушкетеры" по фехтованию на саблях
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.79
0.53
EUR 97.13
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«РКС-Самара» направили яркие уведомления об отключении канализации должникам
Самарцев пригласили в ТРК на праздник, посвященный Дню защиты детей
Самарский зоопарк ждет гостей на День защиты детей!
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ

31 мая 2024 14:58
136
Предлагается внести изменения в закон об охране здоровья граждан.

В Госдуму внесли межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, проект доступен в думской базе данных, передает РИА Новости.

Среди авторов законопроекта депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым. Предлагается внести изменения в закон об охране здоровья граждан.

"Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", - следует из текста законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке, запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по словам авторов, сохранение здоровья нации важнее, а нелегальный оборот вейпов и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов.

"По экспертной оценке, около 4 миллионов человек в нашей стране используют электронные сигареты. При этом число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет", - указали авторы проекта.

По их словам, врачи выделяют особое заболевание - вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам пневмонию, у курящих электронные сигареты, как и у обычных курильщиков, формируется никотиновая зависимость. Даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей, каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких, указали авторы законопроекта.

"Учитывая причиняемый вейпами вред здоровью граждан, по данным ВОЗ, 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 странах введены ограничения в виде запрета курения вейпов в общественных местах, их рекламы и стимулирования продаж", - отмечается в пояснительной записке.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области.
31 мая 2024  17:41
Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
82
Назван основной кандидат в губернаторы Самарской области
31 мая 2024  14:22
Назван основной кандидат в губернаторы Самарской области
184
Глава ЦИК назвала дату выборов нового губернатора для Самарской области
31 мая 2024  13:03
Глава ЦИК назвала дату выборов нового губернатора для Самарской области
200
Дмитрий Азаров сделал заявление: он завершает карьеру губернатора Самарской области
31 мая 2024  12:59
Дмитрий Азаров сделал заявление: он завершает карьеру губернатора Самарской области
278
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
31 мая 2024  11:44
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
197
Весь список