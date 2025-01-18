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В Госдуме сообщили о возможной доиндексации пенсий с учетом уровня инфляции

18 января 2025 15:55
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Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией

Правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год. Об этом 18 января заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С учетом полномочий правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — рассказала Бессараб «РИА Новости».

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