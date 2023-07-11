В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о запрете смены пола

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Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправки в законопроект о запрете смены пола 11 июля. В частности, депутаты поддержали запрет на усыновление детей людьми, перешедшими в другой гендер. Также парламентарии одобрили поправку об аннулировании брака в случае смены пола одним из супругов, пишет "Парламентская газета".

«Позиция комитета однозначна — брак должен заключаться между мужчиной и женщиной, и никак иначе, — сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. — Каждый из нас руководствуется принципами и нормами, законодательными и духовно-нравственными, действующими в России. Мы не должны идти по пути европейской деградации и соглашаться с их искаженными нормами».

Она добавила, что с принятием законопроекта ранее заключенные браки, в случае если один из супругов сменил пол, будут приостановлены. Что касается усыновленных детей, законопроект не будет иметь обратной силы.

«В этом случае мы, в первую очередь, руководствуемся интересами ребенка. Его изъятие от людей, которыми он воспитывается и считает родными, может негативно отразиться на его здоровье. Мы должны свести к минимуму эти риски. Однако новых случаев усыновления уже не будет. У детей должно быть правильное представление о семье. Мы — за здоровый подход, за здоровье нации», — подчеркнула Фролова.

Фото: пресс-служба Государственной Думы