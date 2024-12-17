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В Госдуме предложили штрафовать россиян, которые дарят алкоголь

17 декабря 2024 22:42
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Депутат отметил, что нужно вести жесткую борьбу с алкоголем, и предложил дарить книги или абонемент в спортзал.

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил штрафовать на сто тысяч рублей за дарение алкоголя. Об этом он написал в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц — в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — сто тысяч рублей", — написал он.

Депутат отметил, что нужно вести жесткую борьбу с алкоголем, и предложил дарить книги или абонемент в спортзал.

 

Фото:   freepik.com

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