Я нашел ошибку
Главные новости:
Проводится проверка.
Сейф с 11 млн рублей пропал после пожара на складе цветов в Москве
При этом все картины на выставке были репликами.
Активистки движения против косметики облили кремом картину на выставке в Санкт-Петербурге
Он работал главным редактором журнала «Искусство кино», являлся главой Госкино РФ, преподавал во ВГИКе.
Умер президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев
До 23:59 (мск) 18 декабря.
Голосуй за Студвесну: участвовать может абсолютно каждый
Обновленная "Кама" будет модернизирована в соответствии с духом времени.
Серийное производство популярных в 1990-х годах велосипедов "Кама" начнется в Перми в 2023 году
В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 10 стран.
Елизавета Абрамова из Самарской области - бронзовый призер Кубка мира по боксу среди нефтяных стран
На встрече обсуждался ход исполнения государственной программы по социальной газификации.
Дмитрий Азаров провел заседание регионального штаба по социальной газификации
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области.
Руководитель департамента ветеринарии Самарской области уволен в связи с утратой доверия
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.77
0.39
EUR 66.27
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В гордуме Самары принята Стратегия социально-экономического развития до 2025 года

13 декабря 2022 18:17
203
И проект бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.

Во вторник, 14 декабря, на сорок первом заседании Думы городского округа Самара седьмого созыва приняты два важных решения: Стратегия социально-экономического развития до 2025 года после корректировки и проект бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. В заседании приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, руководители профильных департаментов и члены депутатского корпуса гордумы Самара.

12 декабря 2022 года проект «Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года» был одобрен Стратегическим советом города и вынесен для решения на заседание городской Думы.

Проект скорректированной Стратегии разработан Администрацией городского округа Самара при взаимодействии с Правительством Самарской области с участием широкого круга заинтересованных сторон и субъектов стратегического планирования: органов власти, общественных организаций, представителей бизнеса, науки, активных горожан. На сорок первом заседании Думы городского округа Самара проект корректировки Стратегии развития города был принят единогласно.

«Стратегия - план развитиягорода, где есть возможность поучаствовать каждому горожанину в том или ином направлении. Менее 10 лет назад Стратегия была принята. Это дорожная карта для большого города, мегаполиса, с перспективой развития, которая в течение 5 лет, несмотря на все трудности, развивалась. На сегодняшний день строим школы и сады. Благоустроено более 50 общественных пространств в Самаре, более 175 дворовых территорий. Я испытываю чувство гордости», - подчеркнул Алексей Дегтев.


Также на заседании Думы принят бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.

Приоритетной задачей бюджетной политики в 2023 году остается обеспечение надежной социальной защиты самарцев – своевременной выплаты заработной платы и социальных пособий. Расходы бюджета на социальную сферу составляют 49,8% от общего объёма расходов.

Заложено софинансирование национальных проектов, федеральных и региональных программ на строительство и ремонт образовательных и спортивных объектов, дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Несмотря на экономическую ситуацию, в 2023 году будут продолжены основные мероприятия по расселению жителей из аварийного жилья. Уже несколько лет подряд мы очень внимательно и предметно работаем с этим вопросом. Самара – город с богатой историей, большим историческим наследием и внушительным количеством домов, которые становятся небезопасными и непригодными для проживания. Благодаря реализации нацпроектов и поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в последние несколько лет нам выделяется в разы больше средств на расселение самарцев из аварийного жилья. В бюджете городского округа на 2023 год на эти цели запланировано более 372 миллионов рублей (более трехсот семидесяти двух миллионов рублей - 372,2 млн. рублей).

Предусмотрены средства на увеличение финансирования по предоставлению социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям на 10 миллионов рублей (в 2022 году сумма городского бюджета составила 73,6 млн рублей, в 2023 году - 83.7 млн. руб. Планируется обеспечить более 205 молодых семей, из них 117 многодетных).

Бюджет городского округа Самара на будущий год предусматривает софинансирование строительства нового детского сада на 240 мест в рамках нацпроекта «Демография» в Промышленном районе Самары в границах проспекта Кирова, Московское шоссе, улиц Стара-Загора и Воронежской. Запланированы средства для возврата в систему общего образования и проведения капитального ремонта бывшего здания «Вечерней школы № 8», где будет размещен детский сад на 120 мест. Кроме того, предусмотрен бюджет на обеспечение антитеррористической защиты образовательных учреждений.

Продолжится в Самаре и формирование современной городской среды. В 2023 году будут отремонтированы 4 общественные территории: будет продолжено обновление парка «Воронежские озера», парка «Молодежный», «Ерик Парка», преобразится сквер «Самарец». Именно за эти пространстваа проголосовало больше всего жителей города.

В будущем году будет продолжено строительство новых дорог в Куйбышевском районе Самары, ремонт автомобильных дорог общего пользования во всех внутригородских районах.

Кроме того, в 2023 году при поддержке Правительства Самарской области планируется закупка двенадцати новых односекционных трамвайных вагонов для МП «ТТУ», адаптированных для перевозки маломобильных граждан, а также продолжение модернизации парка вагонов самарского метрополитена.

«Безусловно, принятие бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов является важнейшим решением. Бюджет является социально ориентированным, почти 50% направлено на социальную политику. Документ тщательно прорабатывался с депутатами, учитывает их предложения и соответствует целям национальных проектов и Стратегии развития города», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Бюджет 2023-2025 принят на заседании Думы единогласно, он предусматривает средства для стабильной работы всех сфер городского хозяйства.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участники будут обсуждать ключевую тему «Патриотизм в цифровой среде».
13 декабря 2022  18:05
В Самаре состоялось открытие IV Форума по цифровой дипломатии
254
О том, какие меры должен принять регион, чтобы люди своевременно получили выплаты, шла речь на внеочередном заседании Правительства Самарской области.
13 декабря 2022  14:59
С 1 января 2023 года семьи с детьми начнут получать единое пособие
246
Депутаты городской думы утвердили  скорректированную Cтратегию социального-экономического развития Самары до 2025 года. 
13 декабря 2022  13:02
Депутаты городской думы утвердили  скорректированную Cтратегию социального-экономического развития Самары до 2025 года
955
15 декабря в Самаре открывается ледовая площадка на площади Славы
13 декабря 2022  12:11
15 декабря в Самаре открывается ледовая площадка на площади Славы
233
15 декабря в Самаре на площади Славы открывается каток
12 декабря 2022  12:23
15 декабря в Самаре на площади Славы открывается каток
335
Весь список