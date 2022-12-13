В гордуме Самары принята Стратегия социально-экономического развития до 2025 года

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Во вторник, 14 декабря, на сорок первом заседании Думы городского округа Самара седьмого созыва приняты два важных решения: Стратегия социально-экономического развития до 2025 года после корректировки и проект бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. В заседании приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, руководители профильных департаментов и члены депутатского корпуса гордумы Самара.



12 декабря 2022 года проект «Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года» был одобрен Стратегическим советом города и вынесен для решения на заседание городской Думы.



Проект скорректированной Стратегии разработан Администрацией городского округа Самара при взаимодействии с Правительством Самарской области с участием широкого круга заинтересованных сторон и субъектов стратегического планирования: органов власти, общественных организаций, представителей бизнеса, науки, активных горожан. На сорок первом заседании Думы городского округа Самара проект корректировки Стратегии развития города был принят единогласно.



«Стратегия - план развитиягорода, где есть возможность поучаствовать каждому горожанину в том или ином направлении. Менее 10 лет назад Стратегия была принята. Это дорожная карта для большого города, мегаполиса, с перспективой развития, которая в течение 5 лет, несмотря на все трудности, развивалась. На сегодняшний день строим школы и сады. Благоустроено более 50 общественных пространств в Самаре, более 175 дворовых территорий. Я испытываю чувство гордости», - подчеркнул Алексей Дегтев.



Также на заседании Думы принят бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.



Приоритетной задачей бюджетной политики в 2023 году остается обеспечение надежной социальной защиты самарцев – своевременной выплаты заработной платы и социальных пособий. Расходы бюджета на социальную сферу составляют 49,8% от общего объёма расходов.



Заложено софинансирование национальных проектов, федеральных и региональных программ на строительство и ремонт образовательных и спортивных объектов, дорожной и коммунальной инфраструктуры.



Несмотря на экономическую ситуацию, в 2023 году будут продолжены основные мероприятия по расселению жителей из аварийного жилья. Уже несколько лет подряд мы очень внимательно и предметно работаем с этим вопросом. Самара – город с богатой историей, большим историческим наследием и внушительным количеством домов, которые становятся небезопасными и непригодными для проживания. Благодаря реализации нацпроектов и поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в последние несколько лет нам выделяется в разы больше средств на расселение самарцев из аварийного жилья. В бюджете городского округа на 2023 год на эти цели запланировано более 372 миллионов рублей (более трехсот семидесяти двух миллионов рублей - 372,2 млн. рублей).



Предусмотрены средства на увеличение финансирования по предоставлению социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям на 10 миллионов рублей (в 2022 году сумма городского бюджета составила 73,6 млн рублей, в 2023 году - 83.7 млн. руб. Планируется обеспечить более 205 молодых семей, из них 117 многодетных).



Бюджет городского округа Самара на будущий год предусматривает софинансирование строительства нового детского сада на 240 мест в рамках нацпроекта «Демография» в Промышленном районе Самары в границах проспекта Кирова, Московское шоссе, улиц Стара-Загора и Воронежской. Запланированы средства для возврата в систему общего образования и проведения капитального ремонта бывшего здания «Вечерней школы № 8», где будет размещен детский сад на 120 мест. Кроме того, предусмотрен бюджет на обеспечение антитеррористической защиты образовательных учреждений.



Продолжится в Самаре и формирование современной городской среды. В 2023 году будут отремонтированы 4 общественные территории: будет продолжено обновление парка «Воронежские озера», парка «Молодежный», «Ерик Парка», преобразится сквер «Самарец». Именно за эти пространстваа проголосовало больше всего жителей города.



В будущем году будет продолжено строительство новых дорог в Куйбышевском районе Самары, ремонт автомобильных дорог общего пользования во всех внутригородских районах.



Кроме того, в 2023 году при поддержке Правительства Самарской области планируется закупка двенадцати новых односекционных трамвайных вагонов для МП «ТТУ», адаптированных для перевозки маломобильных граждан, а также продолжение модернизации парка вагонов самарского метрополитена.



«Безусловно, принятие бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов является важнейшим решением. Бюджет является социально ориентированным, почти 50% направлено на социальную политику. Документ тщательно прорабатывался с депутатами, учитывает их предложения и соответствует целям национальных проектов и Стратегии развития города», - подчеркнула Елена Лапушкина.



Бюджет 2023-2025 принят на заседании Думы единогласно, он предусматривает средства для стабильной работы всех сфер городского хозяйства.