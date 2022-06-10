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В ГД подготовили законопроект о запрете вывесок с рекламой на иностранных языках

10 июня 2022 22:12
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Елена Ямпольская рассказала, что законопроект о запрете слов на иностранных языках в рекламе направлен в правительство РФ для подготовки отзыва.

Депутаты Государственной думы обсуждают запрет размещения вывесок с рекламой на иностранном языке, пишут "Известия". Об этом 10 июня в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Законопроект подготовлен», — уточнил он.

Также к посту он прикрепил опрос, считают ли его подписчики, что реклама на улицах городов должна быть только на русском и других государственных языках в субъектах России, уточняет «Газета.Ru». К настоящему времени более 70% проголосовавших в опросе ответили утвердительно, отрицательно к инициативе отнеслись 16% опрошенных.

Накануне председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская рассказала, что законопроект о запрете слов на иностранных языках в рекламе направлен в правительство РФ для подготовки отзыва. По ее словам, Министерство просвещения соберет отзывы всех ведомств, после чего депутаты примут решение.

 

Фото:   pexels

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