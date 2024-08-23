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В «Единой России» помогают собрать первоклашек к новому учебному году

23 августа 2024 09:12
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В самарском регионе продолжается ежегодная традиционная акция «Собери ребёнка в школу».

В самарском регионе продолжается ежегодная традиционная акция «Собери ребёнка в школу».

Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днём знаний может каждый. Суть акции проста: детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечивают рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов. Депутаты всех уровней и партийный актив местных отделений много лет - активные участники этой акции.

Доброй традицией стало принимать участие в акции «Собери ребенка в школу» для вице-спикера регионального парламента, заместителя секретаря реготделения партии «Единая Россия» Александра Живайкина. Вместе  с администрацией и активистами партии «Единая Россия» Кинельского округа навестил семьи первоклассников и передал полезные подарки для будущих школяров.

«Мы смогли расширить список тех, кого можем  поддержать. Поэтому  подарки к учебному году получат больше семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Беру с ребят слово, что будут хорошо учиться. Но думаю, что учиться хорошо – это правильно, но важнее, чтобы наши дети выросли счастливыми, здоровыми, самодостаточными», - поделился Живайкин.

В Нефтегорском районе участие в акции принимают депутаты, члены местного политсовета, предприниматели, руководители организаций и предприятий. Ребятам вручают одежду, обувь, канцелярские принадлежности, рюкзаки. В школу собираем «всем миром», шутят единороссы Нефтегорского района.

«Ежегодно принимаю участие в этой доброй акции! Приятно видеть улыбки на лицах детей, которые так нуждаются в поддержке и внимании. Желаю ребятам отличной учёбы, здоровья, мирного неба и благополучия!» - отметил депутат районного Собрания представителей Мамаев Валерий Анатольевич.

Кроме того, активисты «Молодой Гвардии» и волонтёры «Единой России» уже доставили рюкзаки со всем необходимым для школы в подшефный город Снежное в ДНР.

Напомним, что в прошлом году в рамках акции «Собери ребенка в школу» помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Теги: Единая Россия Самара

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