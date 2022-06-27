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В Думе исключили принятие закона о службе по контракту для выпускников школ
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В Думе исключили принятие закона о службе по контракту для выпускников школ

27 июня 2022 19:37
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Позиция российских властей неизменна: для службы по контракту необходимо пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью, заявил Клишас.

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», разрешающие службу по контракту сразу после окончания школы, рассматривать в обозримом будущем не планируют, сообщила в Telegram глава комитета Госдумы по семье и детству Нина Останина (КПРФ), пишет РБК.

«Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет. И, со слов председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, в обозримом будущем не будет», — написала она.

О том, что «никаких контрактников в ближайшие месяцы после призыва» не будет, сообщил и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Позиция парламента останется неизменной: для службы по контракту необходимо пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью. Только так», — написал он в Telegram.

 

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС / "Известия"

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