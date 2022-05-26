Украина занялась переименованием привычных названий продуктов питания на антироссийские

111

Украина занялась переименованием привычных названий продуктов питания, передает в четверг, 26 мая, местный телеканал «Интер», пишут "Известия".

Так, колбаса «Московская» отныне носит название «Смерть москалям» (москалями националисты Украины называют русских людей. — Ред.). Кроме того, на упаковке мясного продукта теперь красуется украинский флаг.

В Сумской области на смену сыру «Российский» пришел «Антироссийский». Хлеб «Белорусский» на Украине теперь называется «Атаманский», а пиво «Жигулевское» — «Венское».

Фото: pixabay