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Участник спецоперации с позывным «Оптик» вернулся после ранения на передовую обучать военному делу бойцов СВО

8 ноября 2024 12:50
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Участник спецоперации с позывным «Оптик» вернулся после ранения на передовую обучать военному делу бойцов СВО

Житель Новокуйбышевска Олег «Оптик» отправился на передовую практически с самого начала специальной военной операции. Говорит, с первых дней следил за новостями на Украине и думал, что нужно помочь нашим парням, которые уже находились там, защищая интересы Родины.

«А так как я занимался раньше стрельбой и в армии служил, понимал, что могу принести пользу. Решил, что не буду ждать повестку, пошел и написал на заводе, где работал, заявление, пришел в военкомат и на следующий день уже отправился на службу. Это было в 2022 году», - рассказывает боец.

За это время, говорит, прошел практически по всей линии фронта на Луганском направлении. В ходе выполнения одной из боевых задач получил перелом обеих ног и проникающие осколочные ранения. Затем был долгий период восстановления. Но герой все время ждал, когда вернется обратно, к своим. Сегодня, после отпуска, он снова едет в зону проведения спецоперации, но уже в качестве инструктора на один из учебных полигонов, чтобы делиться опытом и навыками с другими бойцами.  

Возвращается Оптик на УАЗике, который его подразделению выделило руководство завода. Машина полностью загружена гуманитарной помощью от всех неравнодушных жителей региона. 

«В сборе принимали участие представители городского совета ветеранов, хора «Ивушки», который всегда нам помогает, депутатов. От нашей волонтерской роты «Боевого братства» собрали блюда быстрого приготовления, а также лекарственные препараты. Мы постарались загрузить Олега по полной программе и отправить исполнять свой воинский и гражданский долг. И, конечно, желаем нашему товарищу скорейшего возвращения домой с победой живым и невредимым», - говорит руководитель Новокуйбышевского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» Сергей Никишкин. 

Герой подчеркивает, искренне благодарен всем, кто передает ребятам одни из самых нужных вещей на фронте.

«Я звоню парням и говорю: нам передали сети и накидки, теплые носки. Все радуются, такие, вроде бы мелочи, а они очень там нужны. А еще всегда не хватает дома, теплоты, все скучают, конечно, у всех семьи, дети, и все ждут отпуска, чтобы побыть дома, все ждут звонка, когда это можно. И когда это происходит, часто наблюдаешь, как у взрослых мужчин слезы текут, поэтому поддержка очень необходима», - отмечает боец.

Перед отправкой бойцу вручили знак «25 лет Всероссийской общественной организации «Боевое братство»» - Олег является членом братства и пока был дома в отпуске по ранению много занимался общественной деятельностью.

Также в Донецкую народную республику из Новокуйбышевска в эти дни отправляется переходящее красное знамя. Стяг в середине 50-х находился в одной из воинских частей, расположенных в тогда еще Куйбышевской области – в те годы знамя передавали лучшим подразделениям. Затем часть была расформирована, а полотнище все это время лежало в гараже у одного из жителей города. В 2022 году в окрестностях Донецка была снова сформирована воинская часть с тем же самым номером. Сегодня она выполняет боевые задачи на СВО в составе российских войск. И хранители стяга решили передать его туда в качестве символа доблести и чести от поколения Победителей героям нашего времени.

Вступить в армию Победы может каждый. Сегодня в Самарской области   действует повышенная выплата за службу по контракту в размере 2 млн рублей. Решение об увеличении суммы выплаты для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции, принял Губернатор Вячеслав Федорищев. Общая сумма за первый год службы составит более 4,5 млн рублей.

В регионе создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких. По решению Губернатора введены выплаты за ранения, увеличено количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей военнослужащих. Принято решение о выделении 10 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами участников специальной военной операции, подлежащих увольнению с военной службы, но ещё не уволенных. Со следующего года в пять раз будет повышена квота на количество ребят, которые будут проходить реабилитацию и федеральных и региональных центрах.

 

 

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