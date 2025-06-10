У думы Самары хотят забрать полномочия по избранию мэра

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В Самарской губернской думе на заседании профильного комитета 10 июня 2025 года рассмотрели вопрос о преобразовании Самары в городской округ. Вопрос касался выборов главы города.

Сейчас главу города выбирают городские депутаты. Предлагается эти полномочия у них забрать и передать на вышестоящий уровень - выбирать по представлению губернатора.

К законопроекту поступило много замечаний от прокуратуры. В частности, был задан вопрос, что делать действующему главе Ивану Носкову, полномочия которого заканчиваются в 2029 году.

Было предложено исключить положения, касающиеся досрочного избрания мэра, то есть оставить его в текущей должности.

В итоге было принято решение поддержать проект закона только в первом чтении, а работу над законопроектом продолжить, пишет СитиТраффик.