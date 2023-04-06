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Творческие идеи самарских студентов будут востребованы при капитальном ремонте школ

6 апреля 2023 17:16
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Учащиеся факультетов архитектуры и дизайна вузов и ссузов смогут подключиться к разработке проектов и интерьерных решений в рамках партийного проекта «Новая школа».

В 2022 году в рамках партпроекта «Новая школа» стартовала программа капитального ремонта школ. В обновлении школ активное участие принимают штабы общественного контроля – родительские комитеты и родители учеников, сами учащиеся, депутаты «Единой России», представители муниципалитетов и профильных министерств регионального правительства. Они не только отслеживают ход капитального ремонта, но и  вносят свои предложения по зонированию помещений, благоустройству пришкольной территории, по интерьерным и цветовым решениям.

В «Единой России» решили, что помощь будущих архитекторов и дизайнеров,  креативное и творческое мышление молодых будут востребованы именно в этом направлении.

Координатор партийного проекта «Новая школа» в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке и образованию Самарской Губернской Думы Светлана Ильина предложила студентам факультетов архитектуры и дизайна средних специальных и высших учебных заведений губернии влиться в состав регионального штаба.

Ребята смогут реализовать свои творческие идеи: их предложения будут нужны не только при капремонте учебных заведений, но и при проектировании новых объектов – школ и детских садов, а также при благоустройстве прилегающих территорий. Например, проект реконструкции школы в селе Самовольно-Ивановка Алексеевского района Самарской области создала выпускница этой школы, дизайнер Екатерина Лисицина. 

Примером креативного подхода к дизайну может стать пространство, созданное при участии студентов Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна, для участников конкурса «Учитель года» - первый в стране «Дом Пеликана». Это то место, где может остановиться любой учитель года, который прибывает в Самару. Яркий дизайн в бирюзово-оранжевых тонах стал тем камертоном, который настраивает на творческий лад гостей и хозяев «Дома» и способствует созданию особой атмосферы, рассказала  Светлана Ильина.

«Это ваше портфолио, это работа на будущий результат, и это в том числе, для того, чтобы вас могли заметить.  Вы молоды, красивы, умны, харизматичны, вы имеете свой взгляд на жизнь, на пространство», - уверена координатор партийного проекта «Единой России» в Самарской области.

По мнению  Светланы Ильиной, у самарских студентов есть уникальная возможность ещё на этапе обучения попробовать свои силы, стать участниками масштабного проекта и увидеть, как реализуются такие глобальные задачи. Кроме того, подобная разработка вполне может стать основанием для курсовой или дипломной работы. С этим согласились и педагоги учебных заведений, которые принимали участие в заседании.

После этой встречи 12 студентов профильных факультетов самарских вузов и ссузов приняли решение стать участниками  проекта и готовы предложить свои идеи. Кстати, уже сейчас будущие дизайнеры и архитекторы могут принять активное участие в разработке проектных решений и помочь с выбором цветов, дизайнерскими решениями на 5 объектах капремонта школ в самарском регионе.

В 2023 году предстоит завершить капитальный ремонт в 2 школах Чапаевска и Новокуйбышевска, а еще три учебных заведения находятся в сельских районах: это школа № 2 в посёлке Суходол Сергиевского района, СОШ № 1 в селе Приволжье и средняя общеобразовательная школа в селе Челно-Вершины. И везде может потребоваться помощь будущих архитекторов и дизайнеров.

Напомним, что в Самарской области в 2022 году отремонтировано по народной программе «Единой России» 22 школы, из них 14 учебных заведений сданы к началу учебного года и с опережением графика. Опыт Самарской области был отмечен Министерством просвещения и Советом Федерации как один из наилучших образцов работы по капитальному ремонту школ, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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