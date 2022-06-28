Турция выражает поддержку приглашению Финляндии и Швеции в НАТО

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Турция подтверждает поддержку политике открытых дверей НАТО и выражает поддержку приглашению Финляндии и Швеции в альянс в Мадриде, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости заявлении по итогам переговоров в испанской столице.

Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе.

"Турция подтверждает свою давнюю поддержку политики открытых дверей НАТО и выражает свою поддержку приглашению Финляндии и Швеции стать членами НАТО на встрече на высшем уровне в Мадриде", - говорится в десятом пункте трехстороннего заявления.

Фото : Pexels/Aydın Kiraz/РИА Новости