Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян

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Руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил журналистам 17 января, что необходимо создать все условия для возвращения россиян, покинувших страну, пишут "Известия".

«Наша задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись», — сказал Турчак.

Он отметил, что это важно как для родственников уехавших, так и для экономики государства.

В то же время исключение должны составить те, кто позволил себе публичные выпады в адрес страны и армии.

Фото: pxfuel