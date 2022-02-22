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«Цифровизация семьи»: в этот день в ЗАГСах по всей стране «свадебный бум»

22 февраля 2022 15:24
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Подарки и поздравления от секретаря Самарского реготделения Партии «Единая Россия» адресованы были молодым семьям, которые заключили брак в «зеркальную» дату.

Подарки и поздравления от секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» и главы региона адресованы были молодым семьям, которые заключили брак в «зеркальную» дату.

В этот день в ЗАГСах по всей стране «свадебный бум». Самарская область не стала исключением.   В самарском регионе заключить брак в эту красивую дату решили 328 пар. 38 из них подали заявление во Дворец бракосочетаний Самары.

Молодые люди воспользовались тем, что подали заявление онлайн на портале «Госуслуги». Так они положили начало «цифровизации» семейной ячейки. Среди тех, кто заключил сегодня брак – есть и волонтеры, и студенты, и IT-специалисты. 

Дмитрий Азаров поздравил самарских молодоженов с большим праздником в их жизни.

«Хочу вам пожелать, чтобы ваша семейная жизнь была такой же красивой как та дата, которую вы выбрали, - пожелал глава региона. - Сегодня вы становитесь людьми очень ответственными, потому что с этого дня вы несете ответственность за свою семью. Очень надеюсь, что ваша жизнь будет наполнена радостью, любовью, уважением, взаимопониманием, иногда терпением. Очень важно внутренне ощущение, что вместе вы можете любые сложности преодолеть, разобраться в любых конфликтных ситуациях, поддерживая друг друга сможете много добиться», - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор заверил, что государство будет поддерживать молодые семьи сегодня и впредь. В Самарской области для молодых семей действует более 30 мер поддержки, напомнил он.

В подарок молодоженам глава региона преподнес путевки в путешествие по территории губернии, а от Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в новую, семейную жизнь молодоженов сегодня будут сопровождать белые медведи с партийной символикой, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

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