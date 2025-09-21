147

Полномочный представитель президента РФ в центральном федеральном округе Игорь Щёголев заявил, что избранному губернатору Курской области Александру Хинштейну удалось выстроить открытый и честный диалог с курянами и оперативно решать их проблемы.

Церемония вступления Хинштейна в должность губернатора Курской области состоялась в Курске в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

"Результаты выборов – это показатель высокого доверия и надежды людей на вас как на ответственного и профессионального политика, руководителя, способного эффективно осуществлять антикризисное управление в регионе. Президент страны на встрече с вами просил обратить внимание на выстраивание контактов с жителями и выяснение тех заброшенностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. Вам удалось выстроить открытый и честный диалог с жителями, максимально оперативно решать их проблемы, особенно в приграничных районах Курской области", - заявил Щёголев на торжественной церемонии вступления Хинштейна в должность губернатора региона.

Он добавил, что наряду с первоочередной помощью жителям, сделаны важные шаги для дальнейшего социально-экономического развития региона.