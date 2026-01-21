В Госдуме предложили выдавать семейную ипотеку с 12-й недели беременности

Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым 20 января направили письмо министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением выдавать семейную ипотеку еще до рождения ребенка, начиная с 12-й недели беременности.

«Считаем необходимым разрешить оформление семейной ипотеки, начиная с 12-й недели беременности, на основании справки из женской консультации (например, формы № 087/у)», — передает ТАСС текст письма.

По мнению депутатов, реализация подобной меры предоставит доступ к программе семейной ипотеки для всех семей, ожидающих ребенка, и позволит решать вопросы с жильем безопасно.

Однако при прерывании беременности по медицинским показаниям, выкидыше или иных несчастных случаев выдача льготной ипотеки должна быть прекращена с возможным перерасчетом условий кредита, добавили в Госдуме.

В письме также указано, что в настоящий момент право на оформление семейной ипотеки предоставляется только после рождения ребенка, что и вынуждает семьи, которые ожидают ребенка, откладывать вопрос с недвижимостью или прибегать к менее выгодным кредитам с более высоким процентом, пишут "Известия".