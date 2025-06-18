Транспортная доступность, градостроительство, электронный сертификат на получение лекарств, льготы IT-специалистам: состоялось заседание Правительства Самарской области

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В среду, 18 июня 2025 года, в открытом режиме прошло заседание Правительства Самарской области. По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева его провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Михаил Смирнов. В заседании приняли участие руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители Самарской Губернской Думы.

Министры областного Правительства рассмотрели 10 вопросов повестки. Работа заседания началась с доклада и.о. министра экономического развития Олега Майорова о законопроекте, устанавливающем дополнительные критерии понятия «масштабный инвестиционный проект» и расширяющем перечень требований к застройщикам при реализации таких планов.

По новым нормам для признания инвестиционного проекта масштабным застройщик обязан построить на земельном участке не менее 200 тысяч квадратных метров жилых помещений, часть которых (не менее одного процента) – передать в собственность Самарской области или муниципалитета для решения социальных задач. Кроме того, инвестор должен взять на себя обязательства по строительству транспортной инфраструктуры и социальных объектов, а еще за счет собственных средств (в размере не менее 100 млн рублей) реконструировать исторически ценный градоформирующий объект.

Застройщики, которые будут реализовывать такие проекты, смогут получать землю в аренду без торгов, при условии подтвержденного опыта деятельности (ввода в эксплуатацию не менее 300 тысяч квадратных метров жилья за последние три года).

Законопроект позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства и комплексно решать вопрос обеспечения жилых районов необходимой инфраструктурой.

«Делаем важный шаг во исполнение поручения Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева: создаем еще один инструмент грамотной комплексной застройки территорий, и при этом решаем вопрос сохранения культурного наследия. Попросил бы при направлении этого законопроекта в Самарскую Губернскую Думу обеспечить масштабную процедуру обсуждения, с привлечением общественности», - подчеркнул Михаил Смирнов.

Еще один проект закона, который по итогам заседания Правительства будет направлен в Самарскую Губернскую Думу, касается регулирования рынка алкогольной продукции. Законопроектом предлагается установить планку требований к размеру уставного капитала для соискателей лицензии на розничную продажу алкоголя на уровне 500 000 рублей. В настоящее время эта сумма составляет 250 тысяч рублей, но у регионов есть право повышать требования к размеру уставного капитала до миллиона. Нововведение ограничит выход на рынок недобросовестных участников.

Проект постановления Правительства, предложенный министерством цифрового развития и связи, предусматривает расширение перечня должностей IT-cпециалистов, имеющих право на компенсацию процентов по ипотечному кредиту. Перечень из 164 позиций дополняется 46-ю новыми должностями – как рядовыми (операторы по вводу данных, специалисты и консультанты в сфере IТ и информационной безопасности, менеджеры IТ-продуктов, техники по сбору и анализу цифрового следа), так и руководящими. Среди руководящих позиций – начальник отдела разработки, начальник службы информатизации, руководитель проекта, руководитель группы управления базами данных. По прогнозу министерства, число потенциальных получателей этой меры поддержки вырастет на 25%.

Критерии и требования к специалистам IТ-сферы, которые могут претендовать на эту меру поддержки, остаются прежними: возраст не более 44 лет, трудоустройство в аккредитованной организации, зарегистрированной на территории Самарской области, стаж работы не менее 6 месяцев. В течение года специалист получает компенсацию до 100 тысяч рублей от государства, на такую же сумму проценты по ипотеке компенсирует работодатель. Областной кабинет министров единогласно одобрил поправки.

На заседании Правительства утвердили изменения в нормативные акты, которые позволят перераспределить средства министерства транспорта и направить финансы на организацию регулярных пассажирских перевозок в поселках Смышляевка, Петра Дубрава и Южный город. Незадолго до этого жители этих районов жаловались главе региона на неудовлетворительную работу перевозчика. «Нерегулируемое сообщение на этих маршрутах будет постепенно дополняться и замещаться регулируемыми пассажирскими рейсами, а маршрутки заменят более удобные и просторные автобусы», - пояснил Михаил Смирнов. Изменения коснутся 124, 268, 396, 401 и 480 маршрутов. Кроме того, часть средств будет направлена на организацию водных перевозок «Самара – Рождествено».

В рамках подготовки к внедрению нового платежного инструмента по приобретению льготных лекарств – электронного сертификата – областной кабинет министров утвердил порядок определения предельной стоимости лекарственного препарата, приобретаемого с помощью этого платежного инструмента. Стоимость будет рассчитываться по результатам последней закупки идентичного товара, проведенной подведомственным министерству ГКУ «Самарафармация» (информация о закупках размещается в сети Интернет).

«С электронным сертификатом можно будет выбрать препараты, которые дороже суммы сертификата, и доплатить разницу из собственных средств», - уточнил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

При выписке льготного рецепта пациенты получат возможность выбрать способ его обеспечения: в натуральном виде в льготной аптеке, или с помощью электронного сертификата в любой аптеке, подключенной к системе. Во втором случае к карте «МИР» заявителя в Федеральном казначействе привязываются средства в размере стоимости выписанного препарата, которые в первую очередь будут использованы при его приобретении.

«Система приобретения льготных лекарств с помощью электронного сертификата заработает к концу года. Сертификат станет удобным и эффективным механизмом, который упростит жителям получение льготного лекарственного обеспечения, и мы на уровне региона должны подготовить и принять все необходимые для этого нормативные акты», - подчеркнул Михаил Смирнов.

Кроме того, участники заседания утвердили проект постановления и Положение об особенностях комплексного развития территорий, предложенный министерством градостроительства. Нововведения будут способствовать развитию градостроительной деятельности и реализации программы комплексного развития территорий.

В заключение участники заседания рассмотрели частную концессионную инициативу по строительству мусороперерабатывающего предприятия в Сызранском районе на 100 тысяч тонн переработки в год. Принято решение о возможности заключения концессионного соглашения, но на иных, отличающихся от предложенных инициатором, условиях. Формирование условий концессионного соглашения будет завершено в течение года.

Фото: "Волжская коммуна"