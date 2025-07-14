Трамп сделал заявление о России, Украине, пошлинах и санкциях

Президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах против России. Об этом он сказал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. РБК вел прямую трансляцию со встречи.
По его словам, они будут введены, если через 50 дней не будет прогресса по украинскому урегулированию.
США введут пошлины в размере 100%.
Трамп заявил, что «недоволен» Россией.
По его словам, Путин — крутой парень, который обманул «Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не меня».
США могут поставить в Европу для Киева 17 систем Patriot.