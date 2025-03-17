Трамп намерен переговорить с Путиным уже завтра, 18 марта

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Трамп планирует провести телефонный разговор с российским лидером в ближайший вторник. Он уточнил, что в ходе разговора главы государств должны обсудить вопрос территорий в контексте конфликта на Украине и контроль над АЭС. «Я думаю, мы будем говорить о территориях... Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул важность предстоящего диалога с Путиным. Он отметил, что за последнее время было проделано «много работы», из-за чего сейчас «очень хорошие шансы» на завершение конфликта. «На выходных была проделана большая работа. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец [конфликту]. <...> я думаю, что у нас есть очень хороший шанс», — сказал Трамп журналистам, пишет Ура.ру.