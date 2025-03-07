Торговая палата США предложила снять часть санкций с РФ

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Американская торговая палата предлагает отменить часть антироссийских санкций. Об этом в интервью РБК заявил президент, исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

По его словам, речь идет, в частности, об "авиационных" санкциях, которые запрещают обслуживать западные пассажирские самолеты в России и поставку авиазапчастей.

Эйджи отметил, что эта инициатива является "больше гуманитарной необходимостью".

Кроме того, компании-участницы AmCham в России выступают за снятие запрета на инвестиции и ограничений на работу российских банков.

Четвертый пункт, который содержится в рекомендациях палаты, касается ограничений на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши. Речб идет, в частности, о косметике.

"Это странная санкция, которая изначально запретила импорт американской косметики в Россию и привела к потере доли рынка в этом сегменте для многих компаний", - пояснил Эйджи.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что антироссийские санкции будут сняты "в какой-то момент". Развивать столь туманную формулировку американский лидер тогда не стал.

Несмотря на достаточно миролюбивые высказывания, уже на следующий день Трамп продлил на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине.

Речь идет об ограничениях, введенных американскими властями в 2022, 2018 и 2014 годах, пишет РГ.