Сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья вступил в партию «Единая Россия»

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Сын зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Илья вступил в партию «Единая Россия», сообщает РБК.



Партийный билет ему вручил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он выразил уверенность, что пример Ильи Медведева подтолкнет молодежь вступать в ряды партии.



«Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны», — сказал Медведев. По его словам, он будет заниматься проектами по развитию спорта, образования, здравоохранения, по поддержке предпринимательства, «налаживанием процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства».



Илья Медведев отметил, что считает необходимым вступление в партию в текущей ситуации.





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