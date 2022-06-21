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Сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья вступил в партию «Единая Россия»

21 июня 2022 19:57
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Илья заявил о планах заниматься проектами по развитию спорта, образования, поддержке предпринимательства и другими.

Сын зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Илья вступил в партию «Единая Россия», сообщает РБК.

Партийный билет ему вручил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он выразил уверенность, что пример Ильи Медведева подтолкнет молодежь вступать в ряды партии.

«Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны», — сказал Медведев. По его словам, он будет заниматься проектами по развитию спорта, образования, здравоохранения, по поддержке предпринимательства, «налаживанием процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства».

Илья Медведев отметил, что считает необходимым вступление в партию в текущей ситуации.

 

Фото из открытых источников

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