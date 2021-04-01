Свалкой из строительного хлама в посёлке Волжский займется прокуратура

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Жители поселка Волжский Красноярского района обратились к депутату своего округа Виктору Казакову по поводу законности несанкционированной свалки из строительного мусора в поселке.

По предварительным данным свалку из строительного мусора на подъезде к лодочной станции на реке Сок специально инициировал один из жителей поселка, чтобы предупредить весеннее подтопление территорий.

Жители поселка неоднократно жаловались на несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов, тем более что среди мусора скопилось и множество автомобильных покрышек, которые считаются опасными отходами. Но местные органы власти в рамках имеющихся полномочий не смогли решить проблему складирования мусора.

«Несомненно, несанкционированная свалка не только нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, но и оказывает негативное воздействие на землю и почву, а также может привести к загрязнению водных ресурсов в процессе весеннего схода снега вместе со значительным объёмом накопленного мусора в реку Волга», - считает Виктор Алексеевич.

Чтобы разобраться в фактических целях использования указанных земельных участков в поселке Волжский Виктор Казаков обратился в прокуратуру Самарской области. После оценки прокуратурой законности использования данных земельных участков под свалку депутат собирается инициировать и контролировать мероприятия по устранению вероятных нарушений, передает пресс-служба реготделения пртии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения пртии "ЕР"