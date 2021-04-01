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Свалкой из строительного хлама в посёлке Волжский займется прокуратура

1 апреля 2021 20:19
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Депутат ГосДумы от «Единой России» поможет жителям в поселке Волжский решить проблему с несанкционированной свалкой.

Жители поселка Волжский Красноярского района обратились к депутату своего округа Виктору Казакову по поводу законности несанкционированной свалки из строительного мусора в поселке.

По предварительным данным свалку  из строительного мусора  на подъезде к лодочной станции на реке Сок специально инициировал один из жителей поселка, чтобы предупредить весеннее подтопление территорий.

Жители поселка неоднократно жаловались на несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов, тем более что среди мусора скопилось и множество автомобильных покрышек, которые считаются опасными отходами.  Но местные органы власти в рамках имеющихся полномочий не смогли решить проблему складирования мусора.

«Несомненно, несанкционированная свалка не только нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, но и оказывает негативное воздействие на землю и почву, а также может привести к загрязнению водных ресурсов в процессе весеннего схода снега вместе со значительным объёмом накопленного мусора в реку Волга», - считает Виктор Алексеевич.

Чтобы разобраться в фактических целях использования указанных земельных участков в поселке Волжский Виктор Казаков обратился  в прокуратуру Самарской области. После оценки прокуратурой законности использования данных земельных участков под свалку депутат собирается инициировать и контролировать мероприятия    по устранению вероятных нарушений, передает пресс-служба реготделения пртии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба реготделения пртии "ЕР"

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