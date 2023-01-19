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Судам дадут право разрывать договоры задним числом

19 января 2023 10:28
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Судам дадут право разрывать договоры задним числом

Минюст разработал поправки, разрешающие судам устанавливать, с какого момента обязательства сторон в договоре прекращаются. Это делается в том числе для защиты бизнеса, пострадавшего от срыва поставок иностранными контрагентами.

Суды при расторжении или изменении договоров по причине изменившихся обстоятельств смогут определять дату, с которой обязательства сторон будут считаться прекращенными или изменившимися. Соответствующая поправка в Гражданский кодекс, подготовленная Министерством юстиции, была рассмотрена 16 января 2023 года на правительственной комиссии по законопроектной деятельности (РБК ознакомился с законопроектом).

Законопроект был одобрен на правительственной комиссии, сообщили РБК в пресс-службе Минюста. Как правило, после этого документ подлежит рассмотрению на заседании правительства, после чего может быть направлен в Госдуму, пишет РБК.

Данная поправка выносилась Минюстом на общественное обсуждение в конце августа и была внесена в правительство в конце октября (была согласована Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом).

По действующим сейчас нормам обязательства сторон считаются измененными или прекращенными, если стороны заключили соответствующее новое соглашение (в нем допускается зафиксировать дату изменения или прекращения в прошлом). Если же вопрос о пересмотре или расторжении договора решается в судебном порядке, обязательства считаются измененными или прекращенными только после вступления решения суда в силу.

Новая поправка направлена на расширение возможностей правовой защиты тех лиц и структур, которые не исполнили или исполнили ненадлежащим образом прописанные в договоре обязательства из-за существенного изменения обстоятельств, говорится в пояснительной записке.
 

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