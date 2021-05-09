«Спасибо за мир и свободу!»: герои ВОВ региона получили поздравления и подарки от «Единой России»

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Единороссы в Самарской области поздравили ветеранов и участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Военное поколение получило поздравления и подарки, под их окнами состоялись локальные парады в честь 76-й годовщины окончания сражений против немецко-фашистских захватчиков. Единороссы обошли около тысячи адресов, организовали больше 100 парадов для героев войны и тыла.

В преддверии 9 мая председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поздравил с праздником ветеранов: Льва Онуфриева, воевавшего на 3-м Белорусском фронте, Михаила Лялина, принимавшего участие в сражениях с бандеровцами.

«9 мая — это самый великий праздник нашей страны. День Победы — это символ гордости за тех, кто отстоял свободу Родины. Это символ силы духа и воли нашего народа. Это символ свободы и независимости России! 76 лет назад завершилась самая разрушительная и кровопролитная война в истории нашей Родины, которая унесла жизни 27-ми миллионов советских людей. Великая Отечественная война вошла в каждый дом и в каждую семью, коснулась каждого человека. Наша общая задача — сохранить эту память для наших потомков. Вечная Слава героям!», — отметил Геннадий Котельников.

Руководитель фракции «Единой России» в областном парламенте Александр Живайкин накануне Дня Победы навестил участника Курской битвы Александра Хохлова. Александр Ильич прошёл всю Великую Отечественную, получил ранение во время освобождения Польши. После войны полвека проработал на самарском заводе аэродромного оборудования.

Соблюдая традицию, ветеранов Самары поздравил депутат губернской думы Виктор Воропаев. Он развёз праздничные пакеты с продуктовыми наборами, пообщался с ветеранами, поинтересовался волнующими их вопросами.

«Мне трудно передать словами ту гамму чувств и эмоций, которые я испытал во время этих встреч. Именно ветераны войны и тыла научили нас отстаивать интересы Родины и добиваться того, чтобы Россия всегда была сильным и свободным государством. Я очень рад, что у нас появились волонтерские движения, для которых поддержка людей старшего поколения, ветеранов войны и труда, стало по-хорошему привычным, ежедневным делом, потребностью души. Спасибо большое нашим ветеранам за то, что они сделали. Низкий им поклон», — сказал Виктор Воропаев.

Ветеранов областного центра поздравил с праздником депутат губернской думы, единоросс Николай Панченко. Особенным подарком для героев стал парадный проход кадетов школы № 177. Народный избранник поблагодарил ветеранов за мир и свободу.

В Промышленном районе Самары ветеранов чествовал депутат регионального парламента Шамиль Хисамутдинов. Он отметил — несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, победа имеет огромное историческое значение для нашей Родины, и очень важно, чтобы молодое поколение чтило и уважало этот важный день и всё, что за ним стоит.

В Тольятти для участников и ветеранов Великой Отечественной играл военный оркестр на улице Мира — исполнение музыкальных композиций организовал депутат Алексей Степанов. Он поздравил ветеранов с наступающим праздником, поблагодарил за Великую победу, вручил цветы и памятные подарки с пожеланиями здоровья и благополучия.

«Сейчас то самое ценное время, когда мы можем застать свидетелей тех событий, быть рядом, поздравить и выразить благодарность! Наш долг сегодня — увековечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей», — подчеркнул депутат.

К поздравлениям присоединилась участница предварительного голосования «Единой России», волонтер Ирина Долгополова.

«Дорогие ветераны, труженика тыла и дети войны! Ваша судьба — это живые уроки истории. Благодаря невиданному мужеству, несгибаемой воле и характеру вы остановили то, что, казалось, остановить невозможно. Вы спасали Родину, а спасли весь мир. Нам, живущим сегодня, сложно даже представить, что тогда пришлось пережить вам. Низкий вам поклон за то, что в те страшные дни вы – смогли. Сделали. Отстояли. Желаю вам крепкого здоровья, радостных улыбок, тепла, любви и заботы!», — сказала Ирина Долгополова.

Депутат Самарской губернской думы Денис Волков поблагодарил живущих в Тольятти ветеранов за Победу.

«Спасибо всем тем, благодаря кому мы живем под этим светлым небом. Давайте их вспомним, поздравим всех тех, кто у нас живой — скажем всем им спасибо. Всех с праздником, здоровья, успехов, долгих лет жизни! И чтобы наше подрастающее поколение знало, какой ценой нам досталась эта Победа», — сказал парламентарий.

Его поддержала первый заместитель председателя областного парламента Екатерина Кузьмичева. «9 мая — самый дорогой и важный для каждого из нас праздник, который мы встречаем с особыми чувствами. Это символ мужества и единения народа перед лицом врага. Это пример чести и героизма в борьбе за будущее своей Родины. Наш народ не был сломлен. И на передовой, и в тылу общими усилиями все как один приближали долгожданную Победу. 9 Мая — это наш национальный код, который объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. В России вахта памяти передается из поколения в поколение. И сегодня наша молодежь, волонтеры Победы, юнармейцы равняются на стойкость и мужество ветеранов», — сказала Екатерина Кузьмичева, общаясь с ветеранами Автограда.

Свою признательность выразил и участник предварительного голосования «Единой России», заместитель главного врача Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николай Каравашкин. Он поздравил ветеранов с Днем Победы, назвав этот праздник самым главным и дорогим для каждого из жителей страны.

Профсоюзный активист «АВТОВАЗа», председатель тольяттинского отделения «Союза женщин России» Елена Сазонова пожелала ветеранам Тольятти здоровья, мира, добра и благополучия.

В селах, входящих в городской округ Жигулёвск, героев поздравил депутат Самарской губернской думы Рубик Амроян. По его инициативе в населенных пунктах организовали мини-парады для ветеранов.

«Спасибо Вам за Вашу жизнь, за фронтовые и трудовые подвиги, за то, что защищали от врага нашу страну, а потом отстраивали ее заново! От всей души желаем Вам здоровья», — отметил депутат.

В городе Отрадном ветеранов поздравил парламентарий Николай Сомов. Вместе с активистами местного отделения «Единой России», волонтерами и юнармейцами он организовал концерт под окнами героев.

В Богатовском районе местное отделение партии совместно с воспитанниками ВПК «Гвардия» организовало акцию «Парад у дома ветерана». Перед домом участника войны Ивана Кутлина торжественным маршем прошли парадные расчеты, были исполнены песни военных лет. В Сергиевском районе ветераны тоже получили поздравления от единороссов: праздничные мини-концерты с исполнением военных песен прошли во дворах. Каждому ветерану вручали подарки, открытки и цветы.

Сегодня продолжаются и другие акции, которые «Единая Россия» запустила во всех регионах в преддверии Дня Победы: «Субботник на мемориалах Воинской славы», «Звонок ветерану», «Палисадник Победы». Активисты «Единой России» участвуют во Всероссийской акции «Окна Победы» — украшают окна квартир и домов красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"