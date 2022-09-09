Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией

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Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, говорится в распространенном заявлении Совета, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что после начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.

Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий