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Сотрудники СК Белоруссии направились к месту столкновения мигрантов с польскими силовиками

16 ноября 2021 19:44
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Следователи изымают следы и объекты, которые позже планируется отправить на экспертизу.

Более десятка представителей Следственного комитета (СК) Белоруссии направились во вторник к месту столкновения мигрантов с польскими силовиками на границе двух стран, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Специалисты осматривают местность, проводят фото- и видеосъемку. Следователи изымают следы и объекты, которые позже планируется отправить на экспертизу.

Небольшие группы мигрантов во вторник направились от белорусско-польской границы ко въезду на КПП "Брузги", где их разместят в помещении логистического центра, сообщает корреспондент ТАСС.

Логистический центр находится примерно в 1,5 км от польской границы. Прибывающим туда мигрантам раздают матрасы, из Минска везут две тысячи одеял. Также для мигрантов подготовили шесть полевых кухонь для приготовления каши.

 

Фото:   скриншот видео

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