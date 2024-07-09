Сотрудникам сельских почтовых отделений назначат региональную доплату: Самарская область и АО «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве

71

Во вторник, 9 июля, врио губернатора Вячеслав Федорищев, генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков и председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подписали трехстороннее соглашение. Оно направлено на развитие почтовой связи в регионе и обеспечение устойчивой работы АО «Почта России».

Вячеслав Федорищев подчеркнул выстроенную системную работу Самарской области с Почтой России.

«Есть много проектов и инициатив, которые, если мы будем вместе, сообща, реализовывать, качество жизни будет улучшаться. Речь идет, в первую очередь, о представлении основной услуги – устойчивой, бесперебойной связи между всеми жителями страны. Здесь, в Самаре, это очень актуально: у нас большое население. Во-вторых, это ремонт самих зданий, объектов, в которых находятся отделения почты. Нам очень важно, чтобы они были в самом лучшем виде», – сказал глава региона.

Самарский филиал АО «Почта России» предоставляет населению более 80 видов почтовых, финансовых и инфокоммуникационных услуг. Ежегодно организация доставляет более 52 млн. писем, порядка 1 млн. посылок, 24 млн. экземпляров печатных изданий, обслуживает порядка 1,5 млн. подписчиков.

Сотрудничество сторон будет способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей организаций и жителей Самарской области в почтовых услугах. Также партнерство позволит повысить доступность почтовой связи в регионе, в том числе в удаленных населенных пунктах и сельской местности.

«Для нас ключевым фокусом является повышение качества нашей работы во благо граждан. И здесь огромное спасибо Вячеславу Андреевичу за принятое решение о поддержке почты, в первую очередь – работы в сельских удаленных регионах. Как раз в селе наиболее значимые изменения видят жители, когда по итогам модернизации и ремонтов отделений они получают не просто красивое новое отделение, но и совершенно новый расширенный список услуг. Что также выполняет цели и задачи, которые ставит Президент – повышение уровня жизни на селе», – подчеркнул генеральный директор АО «Почта России».

В настоящее время в Управлении федеральной почтовой связи Самарской области АО «Почта России» трудятся более 4700 человек.

«Нам важно, чтобы наши люди, наши жители, которые работают в отделениях, помимо стабильной занятости, имели еще и достойную оплату труда. Поэтому мы приняли решение: будем вводить региональную доплату для сотрудников в наиболее труднодоступных населенных пунктах. Его реализуем уже начиная с сентября», – акцентировал внимание Вячеслав Федорищев.

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи отметил активное взаимодействие Самарской области и АО «Почта России», подчеркнув необходимость «перезагрузки».

«Сегодня принято революционное решение – Самарская область первая в России объявила о готовности доплачивать сотрудникам отделений почтовой связи, работающим в сельской, труднодоступной местности. Почти 1200 сотрудников почты будут получать ежемесячно доплату из регионального бюджета. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что наш пример будет использован и востребован другими регионами», – поделился Александр Хинштейн.

Михаил Волков подчеркнул, что такое взаимодействие – пример того, как исполнительная и законодательная власти могут совместно решать разного рода задачи. В их числе – цифровизация процессов, расширение спектра услуг, модернизация отделений почтовой связи.

Глава региона отметил: «В прошлом году было обновлено 28 отделений, в этом – планируем отремонтировать ещё 26. Для оперативного предоставления услуг в одном месте рассмотрим возможность размещения отделений в зданиях МФЦ».

Также в ходе сотрудничества планируется реализация совместных мероприятий в рамках федеральных и региональных государственных программ.

«Объединив наши усилия, мы способны действительно достичь конкретных результатов, – подчеркнул Александр Хинштейн. – В том, чтобы все отделения почтовой связи были отремонтированы и модернизированы, оборудованы современной мебелью и техникой. Чтобы мы реализовывали новые инвестиционные проекты, такие как создание общефедерального колл-центра, строительство крупного сортировочного центра. Такие планы у нас есть».

Заключенное соглашение поможет повысить уровень развития инфраструктуры почтовой связи, телекоммуникационной инфраструктуры и информационного сотрудничества.

Фото: пресс-служба правительства СО