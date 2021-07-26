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Рост заболеваемости COVID-19 происходит во всех возрастных группах. Заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией также идет в рост.
Состоялось очередное заседание оперштаба СО
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Состоялось очередное заседание оперштаба СО

26 июля 2021 21:16
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Рост заболеваемости COVID-19 происходит во всех возрастных группах. Заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией также идет в рост.

В понедельник, 26 июля, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова зампред регионального Правительства Александр Фетисов провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно информации, представленной на штабе региональным управлением Роспотребнадзора, за неделю было обследовано почти 57 тысяч человек. На сегодняшний день зафиксировано 335 заболевших в 37 административных территориях области. Рост заболеваемости COVID-19 происходит во всех возрастных группах, при этом наибольшие цифры отмечаются в группах 18-29 и 30-49 лет (на 100 тысяч населения). Увеличилось число заносов инфекции в трудовые коллективы: за минувшую неделю сотрудники службы отработали 580 таких случаев. Согласно данным статистики, за прошедшую неделю выросло количество заболевших среди работников сфер услуг, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и досуга.

Заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией также идет в рост: на 6,1 и 5,7 процентов соответственно, чем неделей ранее. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года случаев ОРВИ зафиксировано в два раза больше, а внебольничных пневмоний – во столько же меньше.

Соотношение амбулаторных и госпитализированных пациентов с коронавирусом и подозрением на него сейчас 60% и 40% соответственно, в то время как осенью-зимой прошлого года удавалось добиться 80% к 20%. В госпитали попадают пациенты, уже требующие интенсивной терапии. Растет расход медицинского кислорода. Это свидетельство того, что усиливается тяжесть течения заболевания. Об этом доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Госпитальная база на прошлой неделе пополнилась еще одним медучреждением: за два дня были развернуты 180 коек в восьмой горбольнице Самары. В госпиталях лечится почти 3000 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, за прошедшую неделю общее количество стационарных пациентов увеличилось на 400 человек. В среднем ежедневно госпитализируется около 220 человек. В ближайшие дни запланированы к вводу еще порядка 360 мест в тольяттинской городской клинической больнице №1, Сызранской центральной горбольнице и больнице Середавина в Самаре.

Так как растет количество обращений, медикам вновь требуется помощь: по решению оперштаба муниципалитеты предоставят автотранспорт для мобильных бригад врачей. Также в ближайшее время будут обсуждаться меры, направленные на улучшение работы скорой медицинской помощи.

Продолжается вакцинация. За весь период в регион поставлено более 807 тысяч доз вакцины. Привиты первым компонентом более 753 тысяч человек, из них вторым компонентом свыше 553 тысяч. По предварительным оценкам, область приблизилась к 50%-ному охвату вакцинацией. Однако показатели в муниципальных образованиях региона сильно разнятся. Так, в Камышлинском и Хворостянском раойнах уже привито 60% процентов жителей. Планируется, что к 1 сентября этот процент будет достигнут в Шенталинском, Исаклинском, Елховском, Челно-Вершинском, Клявлинском, Борском, Красноармейском районах. В городских округах и ряде других районов ситуация иная. Наращивание темпов вакцинации будет способствовать снижению нагрузки на госпитальное звено и высвобождению коечного фонда для оказания плановой медицинской помощи по другим направлениям. Чтобы помочь медикам и ускорить ввод данных о прошедших вакцинацию жителях в систему учета, к этой работе по решению оперштаба будут привлекать волонтеров из числа студентов-медиков.

Особое внимание глав муниципалитетов было заострено на контрольных мероприятиях, в том числе за соблюдением масочного режима. Сейчас необходимо максимально четко выстроить эту работу. Руководитель информационного центра оперштаба Николай Ренц подчеркнул: маски сейчас нужно носить во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте. Контроль также поможет не допустить нехватки ресурсов системы здравоохранения на плановую медицинскую помощь, диспансеризацию жителей региона.

«Особенности этой волны – агрессивность вируса: посмотрите, кто у нас инфицирован — в разы повысилась заболеваемость среди молодых. Сегодня это наша реальность, и она требует соответствующих мер. К сожалению, со стороны глав городских и муниципальных образований не проводится соответствующей пристальной контрольной работы. Нужно это исправлять», — отметил Александр Фетисов. В ближайшее время оперативные штабы на местах будут проводиться с участием членов областного правительства, особое внимание будет уделено выявлению недостатков в организации работы по контролю соблюдения санитарно-противоэпидемических мер и их устранению.

Теги: заседание оперштаб СО

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