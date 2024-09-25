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Состоялась рабочая встреча министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева

25 сентября 2024 16:58
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Ключевой темой встречи стала реализация действующих национальных проектов в сфере строительства и ЖКХ, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

В среду, 25 сентября, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина.

Ключевой темой встречи стала реализация действующих национальных проектов в сфере строительства и ЖКХ, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.
В частности, в рамках обсуждения нацпроекта «Жилье и городская среда» стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, вводом жилья, сокращением аварийного жилищного фонда и благоустройством общественных и дворовых пространств.
Вячеслав Федорищев представил информацию о фактическом исполнении показателей в жилищном строительстве: за восемь месяцев текущего года введено 1,2 млн. м² жилья, из которых 953,1 тыс. м² приходится на индивидуальное жилищное строительство.

Вместе с тем, начиная с 2019 года, в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Самарской области расселено 18,4 тыс. человек из 296,9 тыс. м². Это составляет 79% от целевого показателя национального проекта.
Напомним, ранее вопрос расселения из аварийного жилья обсуждался на встрече Президента России Владимира Путина с Вячеславом Федорищевым. Глава Самарского региона подчеркнул, что в 2024 году будет завершена региональная программа по расселению объектов, запланированных до 2017 года – это примерно 376 тыс. м². После 2017-го аварийными было признано около 500 тыс. м² жилья. Вячеслав Федорищев сделал акцент на развитии региональной программы, «потому что через механизмы комплексного развития территории необходимо будет создать много нового жилья, чтобы расселить такой большой фонд. Это позволит создавать удобные жилые кварталы с хорошей социальной инфраструктурой».
На встрече с Министром строительства и ЖКХ РФ руководитель области особое внимание уделил созданию современных общественных пространств и благоустройству территорий. В 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 361 территорию. В настоящее время работы завершены на 261 пространстве.

Преображать места отдыха и досуга горожан помогает участие муниципалитетов во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Из года в год малые города Самарской области занимают лидирующие позиции. По итогам IX Всероссийского конкурса победителями стали четыре городских округа – Сызрань, Чапаевск, Отрадный и Октябрьск. Уже в следующем году начнется реализация их проектов. При этом победители текущего года неоднократно добивались успеха во Всероссийском конкурсе, что позволило провести работы по благоустройству набережной реки Крымза в Сызрани, преображению парка имени Чапаева в Чапаевске, набережной и парка Поколений в Октябрьске, парка и улицы Победы в Отрадном.

Также на встрече стороны обсудили и дальнейшие планы по развитию строительной отрасли. По словам руководителя области, в регионе запланировано строительство метрополитена, автомобильной дороги, а также модернизация и реконструкция объектов ЖКХ с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Москва

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