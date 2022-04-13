Составлен рейтинг полезности депутатов Госдумы

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Главы комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия"), по труду, социальной политике и делам ветеранов - Ярослав Нилов (ЛДПР), по госстроительству и законодательству - Павел Крашенинников ("Единая Россия") возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" по результатам исследований, которые проводились с января по апрель 2022 года. Это следует из материалов политологов Алексея Мартынова и Павла Данилина, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Первые три места в ТОП-50 рейтинга полезности депутатов Госдумы заняли Александр Хинштейн, Ярослав Нилов и Павел Крашенинников", - говорится в материалах.

В десятку также вошли Леонид Слуцкий, Олег Нилов, Андрей Макаров, Валерий Гартунг, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Николай Коломейцев. По итогам народного голосования в тройке лучших - Андрей Макаров, Сергей Неверов и Дмитрий Гусев. Самыми активными эксперты признали Олега Нилова, Валерия Гартунга и Николая Коломейцева. Самыми медийными названы Александр Хинштейн, Ярослав Нилов и Леонид Слуцкий.

"ТОП-50 по экспертному индексу возглавили Александр Хинштейн, Павел Крашенинников, Анна Кузнецова", - говорится в докладе.

Всего в ТОП-50 самых эффективно работающих парламентариев вошли 35 представителей "Единой России", шесть справороссов, пять депутатов от КПРФ и четыре от ЛДПР. Большинство из них представляют регионы Центрального федерального округа.

Авторы исследования отмечают, что депутаты восьмого созыва Госдумы, избранные в сентябре прошлого года, испытывают беспрецедентное внешнее давление.

"Все депутаты Госдумы под санкциями США и ЕС на фоне признания Луганской и Донецкой народных республик и проведения на спецоперации на Украине", - подчеркивают авторы. По их мнению, основным параметром для роста индексов депутатов стала вовлеченность в противодействие информационной войне, развязанной против России. "Народное голосование заметно растет, депутаты мобилизуют сторонников в свою поддержку - избиратели хотят поддержать депутатов. Отмечается общий тренд на сплочение в обществе", - говорится в исследовании.

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались четыре критерия: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), активность депутата в Госдуме (законотворческая активность), медийность (количество упоминаний о депутате в СМИ), а также работа в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами).

При этом спикер Госдумы не участвует в рейтинге. "Как третье лицо в государстве он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом. Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций", - отмечают авторы исследования.

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