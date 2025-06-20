Соглашение о сотрудничестве подписали администрация Самары и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе

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19 июня в Самаре под председательством главы города Ивана Носкова состоялось заседание Совета по развитию предпринимательства. Ключевым событием стало подписание соглашения сроком на три года о взаимодействии администрации города с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области в части защиты прав и законных интересов, а также развития субъектов малого и среднего предпринимательства.



«Сегодня развитие малого и среднего предпринимательства в Самаре демонстрирует уверенный рост. Предприятия открывают новые рабочие места, помимо торговли значительное развитие получила сфера услуг, производство и инновационный бизнес. Это свидетельствует о качественном развитии экономики города и региона, её способности адаптироваться к новым условиям и потребностям рынка, - отметил глава города Самара Иван Носков. – Мы открыты к диалогу, готовы поддерживать инициативы предпринимателей по развитию города в рамках нацпроектов и инвестиционных программ, совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей решать насущные проблемы».



Одной из тем заседания, стала реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2024 году и планах по реализации федерального проекта с 2025 года. За 5 лет действия нацпроекта в регионе реализована государственная поддержка бизнеса на сумму порядка 265 млн рублей. Предпринимателям предоставляются налоговые льготы, финансовая и грантовая поддержка, содействие в выходе на внешний рынок, всестороннее развитие предпринимательства в рамках центра «Мой бизнес» и другие меры.



«Соглашение, которое мы заключили с администрацией Самары, регламентирует наши совместные действия по решению тех вопросов, которые возникают у предпринимателей, чтобы они эффективно работали, развивались, знали и реализовывали свои права. Благодаря этому сотрудничеству у нас в арсенале есть определенные рычаги, инструменты в рамках правового поля, которые позволяют нам оказывать необходимую помощь представителям бизнеса. Самое важное, что в условиях меняющегося законодательства, интенсивного развития экономических процессов эта поддержка у предпринимателей востребована», - подчеркнул Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко.



Отметим, что в целях улучшения инвестиционного климата в Самаре действует инвестиционный совет по оказанию содействия в реализации проектов, в активной фазе работа по созданию индустриального парка «Самара», реализация которого позволит привлечь в экономику города почти 30 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций и создать более 6 тысяч рабочих мест. Также проведена серия стратегических сессий, направленных на формирование образа инвестиционного будущего города.

Фото: администрация Самара