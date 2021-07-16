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Собянин отменил систему обязательных QR-кодов в Москве

16 июля 2021 17:57
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Она выполнила свою задачу. Кроме того, в городе наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом и хорошая динамика по вакцинации.

В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Об этом 16 июля объявил мэр города Сергей Собянин, передают "Известия".

Мэр города отметил, что система QR-кодов отменяется, так как она выполнила свою задачу. Кроме того, в городе наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом и хорошая динамика по вакцинации.

«С 19-го числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», — сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава города подчеркнул, что отмена обязательного предъявления QR-кодов для посещения мест общественного питания не означает прекращение действия всех остальных эпидемических требований.

«Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики. Тем не менее мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования», — уточнил градоначальник.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Теги: Москва отмена QR-кодов Собянин

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