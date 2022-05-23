СМИ: суд в Киеве приговорил российского военнослужащего к пожизненному заключению

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Суд в Киеве приговорил военнослужащего Вооруженных сил России Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному заключению. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Страна", передает ТАСС.

Видео, на котором судья зачитывает приговор российскому военному, опубликовано в Telegram-канале издания. "Суд постановил признать Шишимарина виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 488 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок отбывания наказания Шишимарину учесть с 1 марта 2022 года. Меру пресечения Шишимарину оставить без изменений - содержание под стражей", - объявил судья.

Защита Шишимарина намерена подавать апелляцию, сообщает издание "Общественное".

Это первый с начала спецоперации российский военный, приговоренный украинскими властями.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова утверждала, что Шишимарина обвиняют в убийстве мирного жителя Сумской области.

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko/ТАСС