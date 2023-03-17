Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом

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Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", — уточняется в сообщении.

Во время визита также запланирован обмен мнениями по углублению сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене, пишет РИА Новости.

По итогам переговоров состоится подписание ряда важных двусторонних документов, подчеркнули в Кремле.