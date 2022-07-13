Северная Корея признала ДНР и ЛНР

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Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщили «Интерфаксу» в посольстве КНДР в России, передает РБК.



Как отметили в дипмиссии, посол Северной Кореи сообщил о решении Пхеньяна на встрече с послом ДНР в России. Также в скором времени «ожидается встреча с послом ЛНР», добавили в ней.



Помимо этого, ноту о признании ДНР и ЛНР также вручили послу России в Пхеньяне. «Нота передана от имени министра иностранных дел», — уточнили в посольстве.



Фото: Посольство ДНР в РФ / Telegram / РБК



