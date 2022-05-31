Сергей Лавров прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом

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Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд проводит переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Очень рад возможности встретиться с вами сегодня, а также завтра на заседании [форума] Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, чтобы обсудить актуальные вопросы и услышать ваши оценки", - сказал глава МИД королевства.

Лавров во вторник прибыл в Эр-Рияд с двухдневным визитом. В среду министр примет участие в совместном министерском заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также проведет двусторонние встречи с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и главой МИД Кувейта шейхом Ахмедом Насером ас-Сабахом.

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