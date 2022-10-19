Сенатор Андрей Кислов: за последние несколько лет руководство страны поддержало многие самарские инициативы

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Президент России Владимир Владимирович Путин на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым позитивно оценил ситуацию в Самарской области и темпы социально-экономического региона. Глава государства отметил, что наша губерния по многим ключевым показателям выше среднероссийских. Считаю, что это результат 5-летней работы главы региона и его команды, а также заслуга всех жителей Самарской области, которые вносят свой вклад в улучшение жизни на родной земле.

За последние несколько лет руководство страны поддержало многие самарские инициативы. Без прямого содействия Президента их реализация была бы невозможна. И на этой встрече Дмитрий Азаров вновь заручился поддержкой Владимира Путина по целому ряду флагманских проектов, которые будут определять дальнейшее развитие региона на ближайшие десятилетия. Это и мост через Волгу, и строительство международного университетского кампуса, и поддержка автопрома и в целом Тольятти – крупнейшего моногорода страны.

На встрече с главой Самарского региона наш национальный лидер поставил ряд приоритетных задач, которые в тот же день были немедленно запущены в работу. Сразу после встречи с Президентом губернатор в режиме видеоконференции провел заседание регионального Правительства. Дмитрий Азаров поручил министрам максимально оперативно и глубоко погрузиться в поставленные главой государства задачи и обеспечить их качественную отработку в тесном взаимодействии с Правительством России и другими федеральными органами.

Считаю такой подход высокоэффективным. Сегодняшняя обстановка диктует нам быть более собранными и сконцентрированными. Только внутренняя мобилизация, слаженная и бесперебойная работа с полной самоотдачей в режиме 24/7 позволит нам результативно решать самые ответственные и неотложные задачи, которые стоят сейчас перед регионом, перед всей страной.

Фото: пресс-служба правительства СО