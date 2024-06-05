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«Сделано в Самаре – знак качества»: врио губернатора Вячеслав Федорищев рассказал о планах опробовать новую LADA Iskra

5 июня 2024 20:47
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На Петербургском международном экономическом форуме новую модель LADA Iskra оценил глава Самарской области.Вячеслав Федорищев.

На Петербургском международном экономическом форуме новую модель LADA Iskra оценил глава Самарской области.Вячеслав Федорищев.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале:

"В среду, 5 июня, на Петербургском международном экономическом форуме АВТОВАЗ представил LADA Iskra. Новую модель оценил глава Самарской области. Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале рассказал о том, что как только новинка АВТОВАЗа выйдет в серию, он обязательно ее опробует.

«А пока передвигаюсь – и так будет дальше – на уже проверенной модели – LADA Aura. Иногда на «Гранте». Сделано в Самаре - знак качества!» – добавил врио губернатора.

Концептуально новая модель LADA Iskra займет рыночную нишу между LADA Granta и LADA Vesta, дополняя таким образом модельный ряд LADA и расширяя круг поклонников марки. Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей".

 

Фото:  t.me/Fedorischev63

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