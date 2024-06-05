«Сделано в Самаре – знак качества»: врио губернатора Вячеслав Федорищев рассказал о планах опробовать новую LADA Iskra

294

На Петербургском международном экономическом форуме новую модель LADA Iskra оценил глава Самарской области.Вячеслав Федорищев.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале:

"В среду, 5 июня, на Петербургском международном экономическом форуме АВТОВАЗ представил LADA Iskra. Новую модель оценил глава Самарской области. Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале рассказал о том, что как только новинка АВТОВАЗа выйдет в серию, он обязательно ее опробует.

«А пока передвигаюсь – и так будет дальше – на уже проверенной модели – LADA Aura. Иногда на «Гранте». Сделано в Самаре - знак качества!» – добавил врио губернатора.

Концептуально новая модель LADA Iskra займет рыночную нишу между LADA Granta и LADA Vesta, дополняя таким образом модельный ряд LADA и расширяя круг поклонников марки. Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей".

Фото: t.me/Fedorischev63